Seit 2022 stellt RTL jedes Jahr eine Woche das Thema Diversity in den Vordergrund und ruft die "Woche der Vielfalt" aus - und auch wenn im aktuellen gesellschaftliche Klima Diversity eher zum Reizwort geworden ist, hält man daran auch in diesem Jahr fest: "In einer Gesellschaft, die aktuell oft auf Unterschiede fokussiert ist, feiert RTL Deutschland so den Wert der Gemeinschaft und zeigt, dass uns mehr verbindet als trennt", heißt es in der Pressemitteilung. Stattfinden wird die "Woche der Vielfalt" diesmal unter dem Claim "Gefühle kennen keine Unterschiede" vom 10. bis zum 16. März.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Emotionen. Marie-Fee Taube, Head of Sustainability & CR, RTL Deutschland, erklärt: "Jeder Mensch erlebt Hoffnung, Trauer, Wut, Zweifel, Schmerz und Liebe – unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht oder Fähigkeiten. In der diesjährigen ‚Woche der Vielfalt‘ möchten wir die Kraft der Gefühle als verbindendes Element betonen. Unsere Message: Jeder Mensch ist einzigartig, doch Gefühle teilen wir alle. Ich freue mich auf vielfältige Unterhaltungs- und Journalismusangebote, die unsere Zuschauer:innen, Leser:innen und User:innen mit dieser verbindenden Stärke in Berührung bringen."

Begleitet wird die Themenwoche durch eine umfangreiche Marketing-Kampagne über alle Ausspielwege. Dabei setzt man als Gesichter auf Bruce Darnell, Lucy Diakovska, Anna Osicki, Mathias Mester und Patrick "Coach" Esume, die aus ihren persönlichen Erlebnissen erzählen sollen, wie Emotionen in ihrem jeweiligen Bereich auf einzigartige Weise Gemeinschaft schaffen. Sie sollen auch die unterschiedlichen Dimensionen der Vielfalt repräsentieren.

Im Programm findet sich die Vielfaltswoche bei RTL vor allem in den Magazinen und News-Formaten wieder. So sollen in den "Punkt"-Magazinen in zahlreichen Beiträgen Menschen mit "außergewöhnlichen, emotionalen und kämpferischen Geschichten" präsentiert werden. Mathias Mester stellt in der Wochenserie "Herzmenschen" Leute vor, die sich aktiv für eine vielfältige Gemeinschaft einsetzen. Auch prominente Gäste werden zum Thema erwartet, die auch in "RTL Exlusiv" und "RTL Explosiv" zu Wort kommen sollen. Freitags will man zudem auf die gelebte Vielfalt bei "Let's Dance" hinweisen. Bei "RTL aktuell", "RTL Direkt" und dem "Nachtjournal" soll unter anderem ausführlich über die Special Olympics Wintergames in Turin berichtet werden.

Der Vox-Beitrag zur "Woche der Vielfalt" ist das neue Format "Herbstresidenz", bei dem gemeinsam mit Menschen mit Behinderung das Leben von Bewohnerinnen und Bewohnern eines Pflegeheims verbessert werden soll. Die Staffel startet allerdings schon vor der Woche der Vielfalt. Auch Toggo, die RTL-Radiobeteiligungen und RTL+ sind mit eigenen Angeboten mit an Bord, dazu greifen auch einige Publishing-Marken des Konzerns das Thema auf. Die "Brigitte" bringt beispielsweise eine Titelgeschichte zum Thema Selbstständigkeit mit Downsyndrom, "Couch" druckt ein Interview mit Anna Osicki, schoener-wohnen.de hat ein Special zum Thema "Vielfältig leben und bunt einrichten" und ein "GEOlino Extra" erscheint mit dem Thema "Buntes Deutschland", das sich für eine vielfältige Gesellschaft einsetzt und sich gegen Vorurteile stark macht.



Ingrid Heisserer, Chief Human Resources & Financial Officer RTL Deutschland: “Die Gleichwertigkeit aller Menschen zu achten ist eine Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. RTL Deutschland steht für Vielfalt und Gemeinschaft. Sie sind die Grundlage unserer Inhalteangebote, unseres Selbstverständnisses im Unternehmen – und sich auf sie zu besinnen ist aktuell vielleicht wichtiger denn je. Daher freue ich mich, dass wir ihnen mit unserer Initiative ‘Vielfalt verbindet’ bereits seit vielen Jahren eine große Bühne bieten.”