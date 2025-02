Das ZDF hat für kommenden Montag Einzel-Interviews mit Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck und AfD-Frontfrau Alice Weidel angekündigt. Beide werden im Rahmen von "Was nun?"-Sendungen von ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten und ZDF-Nachrichtenchefin Anne Gellinek befragt. Zu sehen ist "Was nun, Herr Habeck?" am 10. Februar um 19:25 Uhr im Anschluss an die "heute"-Nachrichten, um 19:50 Uhr schließt sich dann direkt "Was nun, Frau Weidel?" an.

Ursprünglich wollten ARD und ZDF zwei TV-Duelle veranstalten - eines, in dem Olaf Scholz auf Friedrich Merz trifft, eines mit Robert Habeck und Alice Weidel. Grüne und AfD kritisierten diese Pläne und drängten darauf, am eigentlichen Duell beteiligt zu werden - was ARD und ZDF ablehnten. Ein Duell nur mit Weidel schlossen die Grünen von vornherein aus. Die Einzel-Interviews sind nun also der Ersatz dafür.

Auch als Friedrich Merz eine Viererrunde vorschlug, blieben ARD und ZDF bei ihrer Haltung - anders als RTL, das die auch dort ursprünglich geplanten Duellen in ein "Quadrell" getauftes Aufeinandertreffen mit Scholz, Merz, Habeck und Weidel am Sonntag vor der Wahl umwandelte. Auch beim ZDF wird es unterdessen noch eine Sendung mit allen vier geben: Sie stellen sich im Rahmen der Sendung "Klartext" am Donnerstag kommender Woche den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Linke, BSW, FDP und CSU sind an diesem Abend dann später bei "Maybrit Illner" zu Gast.