Das ZDF hat die Produktion einer dritten Staffel von "Tanoshii – Das Anime- und MangaVerse" angekündigt. Insgesamt zwölf neue Folgen des Kika-Formats für Anime- und Manga-Fans sollen im März in Hamburg entstehen, als Produktionsfirma sitzt weiterhin Flow media mit im Boot. Fans müssen sich aber auf Veränderungen gefasst machen.

So hat das ZDF jetzt einen Moderationswechsel angekündigt. Führte bislang Nino Kerl durch die 16 bereits ausgestrahlten Folgen, so übernimmt diesen Job ab sofort Raafey (Rafael Raev). Er ist einer der größten Creator im Anime- und Manga-Bereich. Neben der klassischen "Tanoshii"-Quizshow gibt es darüber hinaus zwei neue Formatierungen: In fünf Folgen wird das Quiz im Battle-Modus "Alle gegen Alle" gespielt – hier kämpfen nicht zwei Teams sondern jeweils vier einzelne Fans oder Creators darum, zu zeigen, wer sich in Sachen Anime und Manga am besten auskennt.

Außerdem gibt es zwei Specials, die als monothematische Folgen mit Fans, Expertinnen und Experten zu den Themen "Japan" und "Anime-Helden" geplant sind. Darüber hinaus will man auch weiterhin mit verschiedenen Clips auf TikTok und YouTube präsent sein - dort sind die Gesichter von "Tanoshii" bekannte Content-Creators aus der deutschen Anime- und Manga-Szene: Nadja Kraft (justnaddel), Harut Harutyunyan (Harut Estevao) und Christian Grünwald (Ontan).

Die zwölf neuen Folgen "Tanoshii – Das Anime- und MangaVerse" werden unter der Regie von Frederik Schnitzler gedreht. Die Redaktion im ZDF haben Nina von Kettler und Klaus Wersin. Einen Ausstrahlungstermin gibt es noch nicht, die ersten zwei Staffeln sind im vergangenen Jahr beim Kika recht prominent zu sehen gewesen: Staffel eins lief donnerstags und Staffel zwei samstags zwischen 20:35 und 21 Uhr - also auf dem Slot kurz vor Sendeschluss.