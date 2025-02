Nach "Exatlon" und "My Style Rocks" sollte in dieser Woche bei Spot1 eigentlich eine weitere Eigenproduktion folgen, die von Acunmedya stammt - jenem türkischen Konzern, der seit dem vergangenen Jahr 50 Prozent der Anteile an dem Spartensender hält.

Doch wer am am Montag um 14:15 Uhr einschaltete, um die erste Folge der Datingshow "Power of Love" zu sehen, wurde enttäuscht. Anstelle des Formats zeigte Spot1 lieber die US-Dokusoap "Pawn Stars - Die Drei vom Pfandhaus". Und auch in den den darauffolgenden Tagen fehlte von dem Neustart im Nachmittagsprogramm jede Spur. Auf DWDL.de-Nachfrage ließ Sport1 zunächst offen, weshalb "Power of Love" vorerst nicht den Weg ins Programm findet. Offiziell ist von "programmplanerischen Gründen" die Rede. Nach DWDL.de-Informationen hält Sport1 an der Produktion aber weiter fest - einen neuen Ausstrahlungstermin nannte der Sender bislang allerdings nicht.

In der Show leben verschiedene Singles täglich mehrere Stunden pro Tag zusammen in einem "Traumhaus", in der Hoffnung, dort die große Liebe zu finden. Am Ende jeder Woche müssen die Teilnehmenden entscheiden, wer die Show verlassen muss.

"Masterchef" startet wie geplant

An der geplanten Ausstrahlung einer Neuauflage von "Masterchef" hält Sport1 dagegen fest. Die Kochshow soll wie angekündigt ab der kommenden Woche an vier Abenden pro Woche um 20:15 Uhr bei Spot1 ausgestrahlt werden. Die Sendung, in der Vergangenheit auch schon in Sat.1 und bei Sky zu sehen war, wird von der Banijay-Tochter Brainpool in Zusammenarbeit mit Acunmedya produziert. Umgesetzt wird die Produktion in der Türkei, wo Acunmedya einen Produktionshub unterhält.