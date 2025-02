"Neo Ragazzi", die von der btf produzierte Talkshow mit Sophie Passmann und Tommi Schmitt, meldet sich im April zurück bei ZDFneo, das hat der Sender jetzt angekündigt. Demnach sind insgesamt sechs neue Folgen ab dem 10. April auf dem gewohnten Sendeplatz am späten Donnerstagabend (ab 22:15 Uhr) zu sehen. In der Mediathek gibt’s die Folgen jeweils schon um 20 Uhr. Nach einer ersten, achtteiligen Staffel im Jahr 2023 setzte ZDFneo im vergangenen Jahr auf gleich zwei Durchläufe mit jeweils sechs Folgen.

Das scheint auch im Jahr 2025 die Strategie zu sein. Inhaltlich hat man an der Sendung nichts verändert: In 45 Minuten wollen Passmann und Schmitt mit ihren Gästen auch künftig in entspannter Atmosphäre sprechen. Dabei nimmt man das Genre Talkshow bewusst nicht zu ernst, was verschiedene Aktionen und Spiele zeigen sollen. "Sophie Passmann und Tommi Schmitt haben sich zum Ziel gesetzt, den Entertainmentfaktor zurück in die Talkshowlandschaft zu bringen", heißt es vom Sender.

Welche Persönlichkeiten in der kommenden Staffel an dem Tisch mit den beiden Moderatoren sitzen, ist aktuell noch unklar. ZDFneo hat die neuen Gäste noch nicht verraten. Es sollen aber wieder Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen sein - von der Popkultur und Sport über Musik und Fernsehen bis hin zum Internet und Schauspiel.

Linear waren die drei bislang ausgestrahlten Staffeln kein sonderlich großer Erfolg für ZDFneo, im Schnitt schalteten nur etwas mehr als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Der Marktanteil beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag bei etwas mehr als 1 Prozent. Endgültig gewichtet fielen die Werte teils noch etwas höher aus, ein durchschlagender Erfolg war das Format linear bislang aber nicht. Über den Erfolg in der ZDF-Mediathek gibt es keine belastbaren Zahlen. Aber es läuft offenbar gut, sonst würde es jetzt keine neue Staffel geben. Im März meldet sich auch bereits "Edins Neo Night" zurück, "Neo Tropic Tonight", ein weiterer Late-Night-Neustart der jüngeren Vergangenheit, hat dagegen keine Zukunft beim Sender.