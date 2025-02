RTL hat die Rückkehr von "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" angekündigt. Also die Show mit Elton, Tim Mälzer und Jens "Knossi" Knossala, deren zwei Ausgaben im vergangenen Jahr nur etwas weniger als zwei Millionen Menschen erreichten und in der klassischen Zielgruppe bis zu 14,6 Prozent Marktanteil holten. So sind zwei neue Folgen zu sehen, am 22. und 29. März zeigt RTL sie jeweils ab 20:15 Uhr. Jeweils eine Woche vorher gibt’s die Folgen auch bei RTL+ zu sehen.

Der lineare Ausstrahlungstermin ist durchaus spannend, wird ProSieben an diesen beiden Tagen nämlich auch die neue Show "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" ausstrahlen. Auch hier ist die Premiere für den 22. März angesetzt, ProSieben plant mit gleich vier Live-Ausgaben der neuen Show mit Joko und Klaas. Premiere feierte das Format im vergangenen Jahr im Rahmen der 24 Stunden, die die Entertainer frei gestalten konnten.

Bei RTL will man den Kollegen aus Unterföhring den Start nun möglichst verhageln. Wobei das Duell durchaus spannend werden dürfte. "Drei gegen Einen" hatte sich im vergangenen Jahr als schöner Quoten-Erfolg bewiesen. Bei der Premiere der ProSieben-Show im vergangenen Jahr waren aber auch 1,7 Millionen Menschen mit dabei - und der Marktanteil lag bei mehr als 20 Prozent. Durch die Einbindung in den Joko-und-Klaas-Tag waren die Vorzeichen damals freilich andere.

Bei "Drei gegen Einen" treten Elton, Knossi und Tim Mälzer im Team gegen echte Champions an. Moderiert von Laura Wontorra müssen sie gegen Olympiasieger, Weltmeister und Weltrekordhalter ran - und auch der Sieger von "Top Dog Germany" 2023 ist mit dabei. In den beiden nun in Aussicht gestellten Shows geht’s unter anderem ums Badminton spielen, Axtwerfen, Sumo Ringen, Kegeln, Steine heben, Tetris und Schlammfußball spielen oder auch Seilspringen und Kartoffeln schälen. Produziert wird "Drei gegen Einen - Die Show der Champions" von EndemolShine Germany in Zusammenarbeit mit Potatohead Pictures.