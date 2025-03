Wer schon immer einmal davon träumte, Fußballspiele zu kommentieren, kann jetzt bei MagentaSport die Gelegenheit bekommen, seinen Traum zu erfüllen. Zusammen mit Kommentator Wolff Fuss und dem früheren Torjäger Simon Terodde und deren Icon-League-Team "The Pack F.C." hat MagentaSport jetzt die Aktion "Be the next Wolff Fuss" gestartet. Die Bewerbung für das Casting im Bootcamp in München beginnt auf dem TikTok-Kanal von MagentaSport.

Neben Fuss und Terodde sind auch Content Creator Paul Fischer alias "Paulomuc", Reporter Basti Schwele und die als "Lieblingsspielerfrau" bekannt gewordene Influencerin Rena Schwabl als "Behind the Scenes"-Reporterin bei der Aktion dabei. Als Preis winkt ein Live-Kommentar eines Fußballspiels bei MagentaSport. Dazu gibt's einen Besuch an einem Icon-League-Spieltag an der Seite von "The Pack F.C.".

"Wir vermitteln hier eine absolute Traum-Chance", sagt Wolff Fuss. "Der Live-Kommentar, gerade beim Fußball - das ist die Sahnehaube. Spontan Emotionen erfassen, dosieren, ständig verfügbares Fachwissen und Situationen mit Unterhaltungswert bieten. Eine schöne, komplexe und große Herausforderung." Was Fuss beim Casting wichtig ist? "In jeder Situation die richtige Reaktion zeigen."

Für die Bewerbung zum Casting müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auf einem öffentlichen TikTok-Account Spielsequenzen von "The Pack" aus der Icon League selbst vertonen und via Direktnachricht auf TikTok bei MagentaSport einreichen. Aus den Bewerbungen werden die besten Talente ausgesucht, die sich dann in mehreren Challenges beweisen müssen. Die vier Finalistinnen und Finalisten wiederum werden an zwei Tagen in München unter Leitung von Wolff Fuss und Simon Terodde in einem Bootcamp weiter ausgebildet.

Wolff Fuss hatte zuletzt für MagentaTV einige Spiele der Fußball-Europameisterschaft kommentiert. Darüber hinaus steht der Kommentator seit Jahren bei Sky unter Vertrag und wird auch künftig für RTL am Mikrofon sitzen.