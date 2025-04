Welches neue Format moderiert Klaas Heufer-Umlauf in Zukunft bei ProSieben? Diese Frage ist noch immer nicht ganz klar zu beantworten, erst vor wenigen Tagen hatte der Entertainer seine langjährige Show "Late Night Berlin" eingestellt. Schon damals wurde allerdings auf den 22. April verwiesen - gut möglich, dass an diesem Tag ein neues Format mit Heufer-Umlauf an den Start geht (DWDL.de berichtete).

Nun hat ProSieben einen Hinweis darauf gegeben, was das sein könnte. Über die sozialen Netzwerke streute der Sender in der Nacht von Montag auf Dienstag die Information, dass Heufer-Umlauf noch im Frühjahr ein Verbrauchermagazin beim Sender präsentieren soll. Darin solle es beispielsweise darum gehen, wie man beim Bahnfahren sparen könne und welche Schadstoffe in Konsumgütern enthalten seien. "Klaas Heufer-Umlauf steht mit Rat und Tat zur Seite", so der Sender.

Und auch einen Namen für die Sendung gibt es angeblich schon: "Experte für alles". Der YouTube-Kanal von "Late Night Berlin" wurde bereits entsprechend umbenannt. Ob es sich bei der Sendung aber tatsächlich um einen Neustart handelt oder ob das nun angekündigte Verbrauchermagazin ein Aprilscherz ist, bleibt vorerst offen.

Klar ist: Der 1. April ist nicht automatisch der Tag, an dem skurril klingende Format-Neustarts ausgeschlossen sind. Vor einem Jahr kündigte Stefan Raab am 1. April seinen Boxkampf gegen Regina Halmich an. Auch damals war für einige Stunden lang unklar, ob es sich dabei um einen Aprilscherz handelt. Wenig später war klar: Raab plant wirklich seine Rückkehr - inklusive Boxkampf. Und auch bei Klaas Heufer-Umlauf sollte sich demnächst klären, wie es konkret weiter geht. Bereits am 17. April steht die erste Aufzeichnung seiner neuen Show an - Verbrauchermagazin hin oder her.

Update (9 Uhr): Auch via Pressemitteilung hat ProSieben das neue Format am Montag angekündigt. Darin heißt es, Heufer-Umlauf soll in dem Format mit anderen Expertinnen und Experten alle Themen "testen, probieren und analysieren", die dem Publikum wichtig sind. Produziert wird von Florida Entertainment. Senderchef Hannes Hiller sagt: "Ich freue mich sehr, dass ProSieben mit einem Verbrauchermagazin jetzt noch näher an die Zuschauerinnen und Zuschauer heranrückt. Wer informiert bleiben will, kommt an ProSieben nicht vorbei."