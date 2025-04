Am Karfreitag um 17:45 Uhr läuft im BR Fernsehen zum 126. Mal "Gipfeltreffen" - und es wird nach fast genau 22 Jahren auch die letzte neue Ausgabe des Formats sein. Mit den Sparmaßnahmen, denen zuletzt schon einige Sendungen zum Opfer gefallen sind, habe das nichts zu tun, vielmehr sei es eine Entscheidung von Werner Schmidbauer, der einst auch die Idee zum Format hatte.

"'Wenn's an der Zeit ist' heißt eins meiner Lieder – und wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Für mich ist es an der Zeit, mich von diesem, meinem Herzensformat, zu trennen, um neue Wege zu gehen und mehr Zeit für meine ebenso geliebte Musik zu haben. Ich hatte das große Glück, seit 1984 immer wunderbare, meinem jeweiligen Lebensalter entsprechenden BR-Formate gestalten und moderieren zu dürfen. Dafür bin ich von Herzen dankbar und glücklich", so Schmidbauer.

Letzter Wander- und Gesprächspartner ist Martin Kälberer, seit 30 Jahren Schmidbauers Musikpartner und auch einer seiner besten Freunde. Gemeinsam wandern sie auf den Mitterberg bei Bad Feilnbach - und auch damit schließt sich ein Kreis, weil das auch der erste Gipfel war, der in Folge 1 im Jahr 2003 erklommen wurde. Am Ostermontag zeigt der BR um 17:45 Uhr dann nochmal ein "Best of".

"22 Jahre lang war das 'Gipfeltreffen' eine feste Größe im BR Fernsehen – eine kleine Ewigkeit im eigentlich so schnelllebigen Fernsehgeschäft. Aber bei diesem Format hat vieles gestimmt: Besondere Gäste, tiefe Gespräche, hohe Berge und eben ein Mensch und Moderator wie Werner Schmidbauer", sagt Iris Mayerhofer, Leiterin des Programmbereichs Unterhaltung und Heimat im BR. "Der Erfolg von Gipfeltreffen ist untrennbar mit ihm verbunden – seine Leidenschaft für Menschen, Gespräche und Natur waren in jeder Folge spürbar. Am Berg werden wir Werner Schmidbauer vermissen, als beliebtes BR-Gesicht werden wir ihn weiter im Programm sehen."