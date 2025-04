"Amazon Prime Video droht Abschaltung in Deutschland" - unter dieser oder einer ähnlichen Überschrift berichteten viele, auch eigentlich seriöse Medien Anfang Februar über ein Urteil, das das Landgericht Düsseldorf in einem Patentstreit zwischen Amazon und einer Nokia-Tochter gefällt hatte. Demnach verletzte Amazon mit einer Funktion, mit der sich Inhalte aus der Prime Video-App auf andere Endgeräte "casten" lassen, ein Patent von Alcatel-Lucent.

Dass Amazon Prime Video wegen einer solchen Detail-Funktion gänzlich abgeschaltet werden muss, war freilich schon damals nicht zu befürchten - schließlich gab es die Möglichkeit, Änderungen an der Funktion vorzunehmen, die Funktion abzuschaffen oder auch schlicht und einfach, sich mit Nokia zu einigen. Letzteres ist nun passiert.

So teilte Nokia mit, dass man eine Patent-Vereinbarung mit Amazon unterzeichnet hat, die die Nutzung von Nokias Videotechnologien in Amazons Streaming-Diensten und -Geräten regelt. "Mit der Vereinbarung werden alle Patentstreitigkeiten zwischen den Parteien in allen Gerichtsbarkeiten beigelegt", heißt es seitens Nokia. Die Details zur Vereinbarung und welchen Betrag Amazon dafür an Nokia zahlt, wurde nicht bekannt gegeben.

Ein Amazon-Sprecher bestätigte gegenüber DWDL.de die Einigung und erklärte, dass damit auch das komplette Amazon Fire TV-Produktportfolio in Deutschland in Kürze auch wieder zum Kauf zur Verfügung stehen werde.