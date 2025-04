Inmitten einiger Versuche, die RTLzwei in den vergangenen Monaten und Jahren unternommen hat, um seine Quoten am Nachmittag zu steigern, stach vor allem ein Format heraus: "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor", eine von Brot & Butter Entertainment produzierte Dokusoap über einen Supermarkt am Kölner Eigelstein, der in der Vergangenheit übrigens auch schon im Mittelpunkt einer Reihe im wenig erfolgreichen Sat.1-Magazin "Volles Haus" stand.

Für RTLzwei erwiesen sich die Supermarkt-Geschichten im vergangenen Herbst als kleiner Überraschungs-Erfolg: Im Schnitt erreichten die 15 ausgestrahlten Folgen auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, in der Spitze schalteten sogar bis zu 9,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen ein.

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass RTLzwei ziemlich schnell eine zweite Staffel des Formats in Auftrag gegeben hat. Aufmerksamen Kundinnen und Kunden des inzwischen umgebauten Kölner Supermarkts ist in den vergangenen Wochen nicht entgangen, dass die Dreharbeiten bereits Mitte Februar wieder aufgenommen worden sind. Gegenüber DWDL bestätigte der Privatsender nun auch die geplante Fortsetzung.

Wie eine RTLzwei-Sprecherin auf Nachfrage sagte, wird derzeit eine neue Staffel von "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" gedreht. Der genaue Ausstrahlungstermin ist zwar noch nicht bekannt, doch allzu lange müssen sich die Fans der Dokusoap wohl nicht mehr auf die Fortsetzung gedulden: Gezeigt werden sollen die neuen Folgen nach Angaben von RTLzwei noch im Frühjahr.