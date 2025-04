am 03.04.2025 - 17:12 Uhr

Am Vormittag informierte der WDR über einen neuen Moderator für seine Reisesendung "Wunderschön". Ab sofort wird auch André Gatzke, unter anderem bekannt aus der "Sendung mit der Maus", durch das Format führen - erstmals schon in gut einer Woche mit der Folge "Ostern auf Naxos", mit der "Wunderschön" in die Sommerurlaubssaison startet.

Einige Folgen der WDR-Sendung entstehen auch weiterhin in Koproduktion mit dem SWR. Vom NDR, der sich in der Vergangenheit ebenfalls an "Wunderschön" beteiligte, ist allerdings keine Rede mehr. Aus gutem Grund: Wie der Sender auf Nachfrage bestätigte, ist der NDR inzwischen aus dem Format ausgestiegen. "Im Zuge der digitalen Transformation und des Kompetenzcenter-Prozesses der ARD hat sich der NDR, der unter anderem Federführer der ARD-Unterhaltungs-Koordination und des Kompetenzcenters Gesundheit ist und sich als Content-Zulieferer des KC Verbraucher engagiert, aus den Bereichen der touristischen Reiseformate zurückgezogen", erklärte ein NDR-Sprecher.

Und auch vor der Kamera gibt es Veränderungen: Während André Gatzke neu im Moderationsteam ist und neben Naxos in diesem Jahr noch drei weitere Reisen für "Wunderschön" übernimmt, ist Daniel Aßmann auf eigenen Wunsch ausgestiegen. Im Mai soll aber noch die neue Folge "Mit dem Zug durch Flandern" mit ihm zu sehen sein. Weiter dabei bleiben Tamina Kallert, die schon seit Sendungsstart 2004 für "Wunderschön" vor der Kamera steht, sowie Judith Rakers und Ramon Babazadeh.

Ausgestrahlt werden die neuen "Wunderschön"-Folgen übrigens in vielen Dritten Programmen der ARD, bei 3sat, ARD alpha und Deutscher Welle. Im WDR Fernsehen hat die Reisesendung ihren festen Platz sonntagabends um 20:15 Uh. In der ARD-Mediathek stehen die neuen Folgen jeweils schon samstags zum Abruf bereit.