Mit dem "1% Quiz" hat Jörg Pilawa die Grundlage für den Erfolg der wöchentlichen Quiz-Schiene in Sat.1 gelegt. Aktuell pausiert die Show zugunsten von "The Floor" mit Matthias Opdenhövel - doch schon Ende Mai wird Pilawa auf den Bildschirm zurückkehren. Fans des "1% Quiz" müssen sich allerdings noch gedulden. Stattdessen zeigt der Privatsender eine neue Staffel von "Das große Allgemeinwissensquiz".

Ähnlich wie bei "The Floor" hat Sat.1 auch am Design des "Allgemeinwissensquiz" noch einmal Hand gelegt. Nicht verändert hat sich hingegen das Konzept: Mitspielen können erneut Passanten aus deutschen Innenstädten. Wer auf die Straße die Fragen von Fabian Köster richtig beantwortet, qualifiziert sich als Kandidatin oder Kandidat und kann im Studio um 50.000 Euro spielen. In mehreren Quizrunden fordern sich die Kandidaten gegenseitig heraus und versuchen in Multiple-Choice-Fragen, Bilderrätseln oder Sortierspielen ihr Allgemeinwissen unter Beweis zu stellen.

Sat.1 hatte das "Allgemeinwissensquiz" im vergangenen Jahr nach 13 Jahren wiederbelebt, um den mit einigem Erfolg etablierten Quiz-Abend weiter zu stärken. In ihrer ursprünglichen Form wurde die Show einst von Johannes B. Kerner präsentiert, der inzwischen aber längst wieder für das ZDF tätig ist.

Mit im Schnitt fast acht Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erwies sich die Neuauflage für Sat.1 als ordentlicher Erfolg, an den der Sender nun gerne anknüpfen will - mit gleich sechs neuen Folgen, nachdem die 2024 gezeigte Staffel nur fünf Folgen umfasste. Produziert wird "Das große Allgemeinwissensquiz" von Redseven Entertainment.