am 22.04.2025 - 09:00 Uhr

In den vergangenen Monaten haben in einem Kölner Rewe-Markt im Eigelstein-Viertel die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Dokusoap "Unser Supermarkt - Mit Herz und Humor" stattgefunden. Nun ist klar, wann es weitergeht: RTLzwei zeigt die neuen Folgen der Produktion von Brot & Butter Entertainment ab dem 12. Mai wieder montags bis freitags um 16:05 Uhr. Bei RTL+ erfolgt die Veröffentlichung immer schon sieben Tage zuvor.

Für die zweite Staffel verspricht RTL wieder "exklusive Einblicke hinter die Kulissen des turbulenten Einzelhandels-Alltags" rund um den Marktleiter Udo Ridders. Dabei geht es auch um die Herausforderungen, die Renovierung des Supermartkes mit sich bringt, darunter "neue Wege, über 2.000 neue Produkte und neue Abläufe", wie es heißt. Mit dabei sind zudem neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit der Kamera begleitet werden.

Für RTLzwei erwiesen sich die Supermarkt-Geschichten im vergangenen Herbst als kleiner Überraschungs-Erfolg: Im Schnitt erreichten die 15 ausgestrahlten Folgen auf dem Sendeplatz um 16:00 Uhr mehr als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, in der Spitze schalteten sogar bis zu 9,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen ein. Kein Wunder also, dass es nun weitergehen wird.