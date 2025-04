am 24.04.2025 - 10:00 Uhr

Das OMR-Festival bekommt eine neue Heimat - zumindest digital. Dafür kooperieren die Veranstalter des Events für digitales Marketing mit ProSiebenSat.1 und dessen Streamingdienst Joyn, wie das Medienunternehmen gegenüber DWDL bestätitgte. Demnach sollen bei Joyn ausgewählte Talks und Vorträge von Speakern der diesjährigen Veranstaltung einen Monat lang exklusiv gezeigt werden. Bislang hatte das OMR-Festival seine Videos bei YouTube veröffentlicht.

Geplant ist, dass "mindestens 20 hochkarätige Vorträge, Panels, Live-Podcasts und Präsentationen", die Trends und Entwicklungen im digitalen Marketing beleuchten, auf Joyn gezeigt werden. Dazu zählen etwa die Präsentation "State of the German Internet" mit den OMR-Machern Philipp Westermeyer und Roland Eisenbrand sowie Talks mit Gästen wie dem ehemaligen NBA-Star Dirk Nowitzki und dem österreichischen Musikproduzenten RAF Camora. Die Videos sollen in den Tagen nach dem Festival auf einem eigenen OMR-Kanal kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

© ProSiebenSat.1/Amelie Niederbuchner Markus Breitenecker

Philipp Westermeyer, Gründer und CEO von OMR, erklärte, mit Joyn habe man "einen starken, spannenden Partner an unserer Seite, um unser Wissen und unsere Expertise mit einer immer größer werdenden Community zu teilen". Das diesjährige Festival findet am 6. und 7. Mai in Hamburg statt.