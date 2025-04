am 23.04.2025 - 16:03 Uhr

Nachdem Tele 5 Ende 2023 den Stecker gezogen hat, fanden Oliver Kalkofe und Peter Rütten bei RTL Deutschland eine neue Heimat mit einem Herz für die Perlen des schlechten Geschmacks: Im vergangenen Jahr feierten die "Schlechtesten Filme aller Zeiten" ihre Premiere bei Nitro sowie auf Abruf bei RTL+. Nun hat man bestätigt, dass es auch in diesem Jahr mit zehn Filmen weiter gehen wird.

Los geht's zwar ähnlich wie im letzten Jahr voraussichtlich wieder Anfang September, diesmal wird es aber eine Pause geben und dann auch wieder Advents-Folgen, wie man es einst beim vorherigen Sender gewohnt war. Für die Pause dazwischen verspricht man "so manche Überraschung". Ohnehin will man den Fans des Formats in diesem Jahr deutlich mehr Content rund um die schlechten Filme herum bieten. Dazu gehören neben verschiedenen Aktionen, auf die man nicht näher eingeht, auch eine begleitende Dokumentationsreihe sowie ein Podcasts, der tiefere Einbllicke mit Anekdoten und Hintergrundwissen bieten soll.

Im Rahmen der Staffel feiert man mit Folge 175 ein (etwas krummes) Jubiläum, für das man ein RTL-eigenes Machwerk auseinandernehmen wird. Worum es sich genau handelt, wurde noch nicht verraten, der Titel sei aber "eine echte Lachnummer". Für die Folge ist auch ein - ebenfalls noch nicht näher benannter - "Stargast" angekündigt. Oliver Kalkofe verspricht für die Folge eine "fulminante Brain-Explosion", Peter Rütten sagt: "Wenn einem so viel schöner Scheißfilm widerfährt – das ist schon ein RTL+-Abo wert." Dieser "SchleFaZ" wird zunächst exklusiv bei RTL+ zu sehen sein.

Oliver Kalkofe: "Zehnmal kultiviert gemeinsam Scheiße schauen, gemeinsam feiern und den Wahnsinn des absurden Alltags vergessen – was könnte es aktuell wohl Besseres geben, um die Seele zu heilen und den gepeinigten Verstand in der mentalen Eistonne entspannen zu lassen? Und diesmal nicht nur im Herbst, sondern auch wieder wie gewohnt zur adventlichen Vorweihnachtszeit. Fickende Hölle, wird das besinnlich!"

Peter Rütten: "Was kann noch schöner sein, als die erste #SchleFaZ-Staffel bei Nitro und RTL+? Tja, da fällt mir spontan tatsächlich nur die zweite #SchleFaZ-Staffel unter dem garantiert regendichten und bestens gedämmten RTL-Dach ein! Zehn qualitativ hochgradig herausgeforderte Filme – das heißt auch wieder zehnmal Glück und Freude sowie Schmerz und Erlösung mit der wundervollen, stetig wachsenden #SchleFaZ-Community zu teilen."

Oliver Schablitzki, Executive Vice President Multichannel bei RTL Deutschland: "'#SchleFaZ' und Nitro – das passt einfach perfekt! Die erste Staffel hat gezeigt, dass unser Publikum ein feines Gespür für Filmgenuss der speziellen Art hat. Mit der Fortsetzung setzen wir noch einen drauf und freuen uns auf weitere unvergessliche Abende voller filmischer Grausamkeiten, die mit Liebe, Humor und Fachwissen auseinandergenommen werden. Mit neuem Zusatz-Content holen wir die Fans noch näher an das Kultformat heran – und haben auch selbst jede Menge Spaß dabei!"

Auch ein neues SchleFaZ-Live-Event ist laut RTL wieder in Planung - auch hier lassen Details aber zunächst noch auf sich warten. Produziert wird "SchleFaZ - Die schlechtesten Filme aller Zeiten" von Kalk TV (Produzenten Oliver Kalkofe und Jörg Strombach) unter der Regie von Jana König.