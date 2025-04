am 25.04.2025 - 11:11 Uhr

Der kleine Sender DF1, der Anfang 2024 gestartet ist und nicht nur die Frequenzen von Servus TV, sondern auch einige der Inhalte übernommen hat, werkelt an seinem Vorabendprogramm. Ab der kommenden Woche begegnet man dort werktäglich um 18 Uhr beispielsweise Christian Rach. DF1 wiederholt dann das Format "Rachs 5€-Küche - gewusst wie", das einst 2019 bei health tv zu sehen war. Wie der Titel schon nahelegt geht es darum, für maximal 5 Euro pro Person alltagstaugliche und zugleich gesunde und schmackhafte Gerichte zuzubereiten.

Um 19:20 Uhr nimmt man mit "Q1 - Ein Hinweis ist falsch" obendrein eine weitere Quizshow aus Österreich ins Programm. Das Format kennt man von ORF1. Auch hier steckt das Konzept schon im Titel: Es geht darum herauszufinden, welcher von vier Hinweisen nicht zur Lösung passt. Mit dem Servus-TV-Format "Quizjagd" bedient man das Quiz-Genre obendrein auch weiterhin am Nachmittag.

Geschäftsführer David Müller sagt: "Mit unseren neuen Formaten verbinden wir Entertainment mit echter Lebensnähe – und das zur besten Sendezeit. Christian Rach ist eine starke Persönlichkeit im deutschen TV, die für Erfahrung und Nahbarkeit steht. ‚Q1‘ punktet mit einem frischen Spielprinzip und erweitert unser bestehendes Quizangebot um eine weitere Facette. Diese im deutschen Free-TV einzigartige Kombination stärkt DF1 als Adresse für eine hochwertige Vorabend-Unterhaltung."

DF1 erzielte zuletzt einen Monats-Marktanteil von 0,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 0,1 Prozent beim Gesamtpublikum. Neuerdings wird der Sender zusätzlich auch via Samsung TV Plus verbreitet, wie man in dieser Woche bekannt gab. DF1 findet sich dort zwischen zahlreichen FAST TV Angeboten. Der Empfang ist auf Samsung-Geräten ohne Abo oder Anmeldung möglich.