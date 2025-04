am 30.04.2025 - 09:44 Uhr

Während sich "Wer wird Millionär?" gerade in eine Pause verabschiedet hat, will RTL am Montagabend auch weiterhin auf Quizshows setzen und hat nun den nächsten Testballon angekündigt. Nachdem gerade erst die neue Rateshow "Die perfekte Reihe" mit Daniel Hartwich gestartet ist, hat der Sender jetzt für den 19. und 26. Mai einen Neustart mit Sonja Zietlow angekündigt, die aktuell auch wieder durch die neue "Verräter"-Staffel führt. Der Titel der Show: "Schlauer als Alle. Schlägst du Deutschland?".

In der neuen Show, die von Tresor TV produziert wird aus dem Katalog von Keshet International stammt, trifft ein Einzelner "auf das Wissen des ganzen Landes" - zumindest symbolisch. Vertreten wird das Land nämlich durch unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, von Ärzten über Supermarktkassierer bis zu Glatzenträgern und Tinder-Usern. Schlägt der Kandidat diese Gruppen, winkt ein Gewinn von bis zu 100.000 Euro.

Als "Quiz für scharfen Verstand und klare Instinkte" beschreibt Moderatorin Sonja Zietlow die neue Show. "Ein Spiel, das Klischees auf die Probe stellt – und zeigt, wie trügerisch Vorurteile sein können. Wer glaubt, alles durchschaut zu haben, könnte sich schneller verrechnen als gedacht."

RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: "'Schlauer als Alle' ist ein Spiel gegen die eigenen Vorurteile – und gegen das Wissen der ganzen Nation. Was so leicht klingt, wird schnell zum echten Nervenkrimi. Genau das macht den Reiz dieses außergewöhnlichen Quiz-Formats aus, das jetzt zu RTL kommt. Ich bin ausgesprochen froh, dass wir Sonja Zietlow als Moderatorin gewinnen konnten, die auf ihre einzigartige Art die Kandidatinnen und Kandidaten durch dieses schnelle und emotionale Spiel führt."