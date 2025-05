Das Medienboard Berlin-Brandenburg erhält schon bald eine neue Geschäftsführerin, Sarah Duve-Schmid übernimmt den Posten von Kirsten Niehuus, die in den Ruhestand gehen wird. Die Personalie ist bereits seit dem vergangenen Sommer bekannt (DWDL.de berichtete). Nun hat Niehuus ihre letzte Fördersitzung geleitet, dabei sind 6,7 Millionen Euro an 39 verschiedene Projekte vergeben worden. "Durch diese Fördersumme werden 315 Drehtage und ein rekordverdächtiger Regionaleffekt von über 1100% in der Hauptstadtregion ermöglicht", freut man sich bei der Förderanstalt.

Mit 5,93 Millionen Euro entfiel der überwiegende Anteil der Förderrunde auf Produktionsförderungen. Mit dabei ist hier unter anderem die zweite Staffel der ARD-Erfolgsserie "Die Zweiflers". Die Produktionsfirma Turbokultur erhält 350.000 Euro. Weitere 600.000 Euro gehen darüber hinaus an Gaumont für die Produktion der neuen Serie "The King's Women", über die es aktuell noch wenige Informationen gibt. Klar ist: Das Drehbuch stammt von Andrew Kirk.

Und auch "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" hat eine Förderung durch das Medienboard erhalten, 800.000 Euro gehen für die Produktion des Films an Studio Babelsberg. Das ist gleichzeitig die höchste Summe, die eine Produktion in der aktuellen Förderrunde erhalten hat. 700.000 Euro gehen an Ziegler Film für die Produktion des Films "Heimsuchung", hier werden unter anderem Lars Eidinger, Martina Gedeck und Ulrich Matthes zu sehen sein.

Die btf erhält 600.000 Euro für die Produktion des Streifens "30 Bullets". Die Kölner Produktionsfirma setzt das Projekt aber nicht alleine um, mit dabei ist auch die Wiener Golden Girls Filmproduktion & Filmservices GmbH von Arash T. Riahi, der zusammen mit Arman T. Riahi auch als Autor fungiert. Zum Cast gehören unter anderem Albrecht Schuch, Hadi Khanjanpour und Zar Amir Ebrahimi