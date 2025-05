Bei dem Umbau von Sport1 hin zu einem Sender, bei dem die Zuschauerinnen und Zuschauer mehr eigenproduzierte Unterhaltungsformate sehen als bislang - etwa Sendungen aus den Bereichen Kochen und Mode - kann man manchmal aus dem Auge verlieren, was das zweite große Standbein des Senders ist: Sport. Erst am vergangenen Samstag erzielte man mit dem Zweitliga-Spiel zwischen dem HSV und Ulm Rekordquoten - blöderweise war es das letzte Spiel dieser Art, das Sport1 gezeigt hat.

Nun hat man aber immerhin bekannt gegeben, die bestehenden Verträge mit den Moderatorinnen Ruth Hofmann und Katharina Kleinfeldt verlängert zu haben. Beide bleiben damit wichtige und prägende Gesichter des Senders im Bereich Sport. Die Laufzeit der neuen Verträge ist allerdings recht überschaubar, sowohl Hofmann als auch Kleinfeldt haben lediglich bis zum 30. Juni 2026 verlängert.

Die beiden Moderatorinnen setzen damit ihre Arbeit als Co-Moderatorinnen im quotenstarken "Doppelpass" fort und sind darüber hinaus auch in anderen Formaten zu sehen. So bleibt Katharina Kleinfeldt zusätzlich Moderatorin für die Darts-WM, die Darts Premier League und die Frauen-Bundesliga. "Ich freue mich sehr, meine Reise bei Sport1 fortzusetzen. In den vergangenen Jahren durfte ich viele besondere Momente im Fußball und darüber hinaus begleiten – ich bin gespannt auf alles, was noch kommt", sagt Ruth Hofmann. Und Katharina Kleinfeldt ergänzt: "Ich bin stolz, weiterhin ein Teil von Sport1 und des Doppelpass-Teams zu sein und so spannende Sportarten und Formate für unser Publikum präsentieren zu dürfen."

Matthias Reichert, Geschäftsführer Sport1 GmbH, erklärt: "Ruth Hofmann und Katharina Kleinfeldt stehen für journalistische Qualität, große Sportbegeisterung und die Nähe zu unseren Zuschauerinnen und Zuschauern. Sie prägen unsere Berichterstattung auf vielfältige Weise, im Fußball, beim Darts und darüber hinaus. Wir freuen uns sehr, dass wir diesen Weg gemeinsam weitergehen."