am 19.05.2025 - 07:00 Uhr

Im August kehrt Michael Bully Herbig mit "Das Kanu des Manitu" in einer Fortsetzung seines Kultfilms "Der Schuh des Manitu" aus dem Jahr 2001 zurück in die Kinos, im Dezember folgt 21 Jahre nach dem Start der Serie und elf Jahre nach dem letzten Kinofilm Christoph Maria Herbst in seiner Rolle als Bernd Stromberg zurück - und beim ZDF hat man nun auch sein Comedy-Comeback: Die vierte Staffel von "Sketch History" ist im Dreh, wie der Sender gegenüber DWDL.de bestätigt.

In der bulgarischen Hauptstadt Sofia wird seit vergangenen Montag die vierte Staffel mit zehn Folgen nach den Drehbüchern von Chris Geletneky, Roland Slawik, Erik Haffner und Jana Fischer gedreht. Regie führt erneut Erik Haffner. Das bestehende Ensemble mit Matthias Matschke, Valerie Niehaus, Judith Richter, Alexander Schubert, Paul Sedlmeir, Holger Stockhaus und Carsten Strauch bekommt durch Benito Bause, Tom Böttcher, Uke Bosse, Nora Islei, Jasmin Schwiers, Lou Strenger und Jan van Weyde Verstärkung.

© ZDF / Dea Atanasova Valerie Niehaus, Tom Böttcher, Alexander Schubert und Lou Strenger beim Dreh der 4. Staffel

"Weitreichende Entscheidungen der Menschheit brauchen ihre Zeit. Umso mehr freuen wir uns, dass wir sechs Jahre nach der letzten Staffel unsere beliebte Sketchreihe fortführen und erneut Geschichte schreiben", erklärt Frank Zervos, Leiter der ZDF-Redaktion Fernsehfilm/Serie I. Und Creative Producer Chris Geletneky ergänzt: "In Zeiten, wo die echten Nachrichten-Meldungen sich wie fast schon übertriebene Comedy lesen, war es gar nicht so einfach noch Sketche zu schreiben, die lustig und unrealistisch sind. Aber ich glaube, wir haben die Lücke gerade noch so gefunden!"

Beim Ritt durch die Geschichte soll es dieses Mal unter anderem mit ABBA in den Proberaum, mit Frida Kahlo vor die Staffelei und auf Tuchfühlung mit Franz Josef Strauß und Helmut Kohl gehen. Während Jane Goodall an genervten Gorillas und Albert Einstein an den "Sketch History"-Urgesteinen und Handwerker-Koryphäen Jürgen und Horst Kasallek verzweifel. Produziert wird die neue Staffel von Cologne Film, einer Tochter von Warner Bros. International Television Production. Produzent ist René Jamm, Producer: Martin Brindöpke. Die Redaktion im ZDF haben Sarah Flasch und Benjamin Hensler, Jella Ritzen die Koordination für ZDFneo.

Die erste Staffel von "Sketch History" startete im Oktober 2015, die bislang letzte dritte Staffel endete im Oktober 2019. Mit den bisher 30 Episoden heimste das Format zahlreiche Nominierungen und Auszeichnungen ein: 2016 und 2017 war „Sketch History“ für den Grimme-Preis nominiert, 2017 und 2019 als beste Comedy auch für den Deutschen Fernsehpreis. Gleich dreimal gewonnen hat die ZDF-Sendung 2016, 2017 und 2018 beim Deutschen Comedypreis.