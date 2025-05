Großes Stühlerücken bei den Realityshows von RTL+: Erst am Montag wurde bekannt, dass "Temptation Island" künftig nicht mehr von Lola Weippert moderiert wird, sondern von Janin Ullmann. Diese führte zuvor bereits durch das von ITV Studios Germany produzierte "Make Love, Fake Love", für das es jetzt offenbar ebenfalls eine neue Moderatorin geben soll, weil Ullmann eben "Temptation Island" übernommen hat.

Wie die "Bild" berichtet, soll "Make Love, Fake Love" künftig von der Influencerin Sandra Safiulov, vielen besser bekannt als Selfiesandra, präsentiert werden. RTL will die Personalie noch nicht bestätigen. Gegenüber DWDL.de teilt eine Sendersprecherin mit: "Wann und mit welcher Besetzung ‚Make Love, Fake Love‘ weitergeht, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt."

Die Bekanntgabe könnte derweil schon am Freitag im Rahmen des "Let’s Dance"-Finals stattfinden, darüber berichtet zumindest die "Bild". Und das würde Sinn machen: Safiulov war in den vergangenen Wochen im Rahmen der Tanzshow zu sehen, sie musste "Let’s Dance" erst am letzten Freitag im Halbfinale verlassen. Sonst kennt man Safiulov allen voran als Influencerin, bei Instagram kommt sie auf mehr als 1 Million Follower. Zusammen mit Laserluca macht sie den Podcast "Dick & Doof", der bei RTL+ angedockt ist. Im März wurden auf der Plattform zudem drei Folgen der Show "Luca vs. Sandra" veröffentlicht (DWDL.de berichtete).

Bei "Make Love, Fake Love" zieht eine mehr oder weniger bekannte Frau mit mehreren Männern in eine Villa – sie ist dabei auf der Suche "nach der großen Liebe". Aber nicht alle Männer sind Single. Das zu sein, geben sie zwar vor, aber einige spielen ein falsches Spiel. Sie machen mit, weil sie 50.000 Euro gewinnen können, wenn die Single-Frau sie im Finale auswählt. Wählt die Frau einen echten Single, teilt sie sich mit ihm das Geld.