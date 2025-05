am 22.05.2025 - 10:19 Uhr

Erst im vergangenen Jahr hat die UFA mit der UFA Mitte GmbH eine neue Tochterfirma an den Start gebracht, um in Mitteldeutschland mehr zu wachsen. Nun gibt es darüber hinaus ein neues Label, das einen ganz anderen Fokus hat: Gaming, Creator und eSports. Auf diese Bereiche soll sich die neue und in Köln ansässige Einheit UFA Good Games konzentrieren. Ziel ist es, mit dem neuen Label plattformübergreifende Entertainment-Konzepte zu entwickeln, die innerhalb der UFA für neue Zielgruppen, Plattformen und Auftraggeber realisiert werden.

Die UFA will also von der stetig wachsenden Creator- und Gaming-Economy profitieren. Man wolle nun die Talente und digitalen Communities aus den Branchen mit der eigenen Expertise in den Bereichen Entwicklung und Produktion aller Genres kombinieren. Dabei sind den Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt: "Von Entertainment und Show über Documentary und Factual bis zur Fiction, ob daily, weekly oder als Event", heißt es von der UFA zu den möglichen Projekten, die umgesetzt werden.

Das neue Label wird von Jörg Adami, zuletzt CEO und Co-Founder der esports player foundation und Christian Körner, langjähriger Unternehmenssprecher von RTL Deutschland und zuletzt Director Communications & Public Affairs der UFA, geleitet. Ein erstes, ambitioniert klingendes Projekt hat UFAGG auch schon vor der Brust. Geplant ist die Entwicklung einer UFA Creator Academy. Diese soll noch im laufenden Jahr starten. Hier will man Jugendlichen, die Creator werden wollen, dabei helfen, ihrem Traum näher zu kommen.

UFA-Boss Sascha Schwingel sagt: "Wir wollen neue Bühnen mit neuen Entertainment-Angeboten bespielen, uns neue Zielgruppen und Erlösmodelle erschließen. Dafür haben wir auch die Entwicklungen in der esports-, Games- und Creator-Industrie genau analysiert. Dieses hochvitale Ökosystem nachhaltig mit unserer eigenen Expertise und unserem Netzwerk zu verknüpfen ist ein kreativ wie wirtschaftlich spannendes Projekt. Jörg und Christian bringen neben einer gemeinsamen Vision exzellente Erfahrungen und Netzwerke mit, die sich für diese Aufgabe ideal ergänzen. Ich wünsche beiden in ihren neuen Rollen viel Erfolg."