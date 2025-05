am 27.05.2025 - 16:17 Uhr

"Nach gut zwei Jahren im Markt ist es an der Zeit, unterschiedliche Preispunkte und damit auch mehr Flexibilität für die Konsumenten anzubieten", sagte Sabine Anger, die das Streaming-Geschäft von Paramount unter anderem in Deutschland verantwortet, im März im DWDL-Interview. Damals startete direkt auch ein neues Premium-Abo, das bessere Bild- und Tonqualität und mehr gleichzeitige Streams ermöglichte.

In Aussicht gestellt wurde damals für den Sommer aber auch ein günstigeres Basis-Abo, bei dem man ähnlich wie die Streaming-Konkurrenz auf eine Teilfinanzierung durch Werbung setzt. Nun steht der Starttermin fest: Der Basis-Termin wird ab dem 5. Juni für 5,99 Euro zu haben sein. Neben Werbespots muss man dann aber auch damit leben, dass es keine Download-Option gibt und dass nur ein Stream zur gleichen Zeit laufen kann.

Das Standard-Abo behält seinen bisherigen Funktionsumfang, wird für Neukunden aber ab dem 5. Juni teurer: War es bislang für 7,99 Euro zu haben, so muss man künftig schon 9,99 Euro monatlich für die günstigste werbefreie Variante berappen. Bei der Videoqualität ist hier auch weiterhin bei Full-HD Schluss, dafür sind Downloads und zwei parallele Streams möglich. Wer ein laufendes Standard-Abo hat, behält "bis auf weiteres" zunächst den Preis von 7,99 Euro - wer sich diesen also sichern will, hat noch bis zum 4. Juni Zeit. Früher oder später dürfte aber freilich auch für Bestandskunden die Anhebung auf 9,99 Euro folgen.

Übers Werbe-Abo freut sich unterdessen Vermarktungschef Maciej Walczybok: " Wir freuen uns, Marken und Werbetreibenden im deutschsprachigen Markt nun noch mehr Möglichkeiten zu geben, mit den Fans unserer legendären Franchises, Filme und exklusiven Serien direkt, umfassend und wirkungsvoll in Kontakt zu treten. Unser Inventar können Werbetreibende ab sofort über Paramount Advertising International und unseren Vermarkter Visoon in Deutschland buchen."