Passend zum internationalen Tag der Leichten Sprache am 28. Mai startet der MDR einen neuen WhatsApp-Kanal, auf dem der öffentlich-rechtliche Sender Nachrichten in Leichter Sprache verbreiten will - ein Angebot, das nach Angaben des MDR "bislang einzigartig in der Medienlandschaft" ist. Menschen mit Lernschwierigkeiten, funktionale Analphabeten und gehörlose Menschen sollen durch das neue Angebot "direkt und barrierearm" erreicht werden, heißt es.

"Die klare und strukturierte Kommunikation über WhatsApp-Kanäle passt ideal zu den Prinzipien der Leichten Sprache", sagte Georg Schmolz, MDR-Redaktionsleiter Barrierefreiheit. "'MDR Leicht' stärkt die Sichtbarkeit für barrierefreie Nachrichtenangebote und erhöht deren Reichweite. Damit leisten wir einen wertvollen Beitrag zur Teilhabe und Information für alle. Zudem ist unser neues Angebot einzigartig: Derzeit gibt es kein vergleichbares Angebot in Leichter Sprache in Deutschland."

Bereits vor einem Jahr hatte die "Tagesschau" ein barrierefreies Angebot gestartet, das in Einfacher Sprache die wichtigsten Themen des Tages zusammenfasst (DWDL.de berichtete). Es richtet sich erklärtermaßen vor allem an Menschen mit Lese-, Lern- und/oder Hörschwierigkeiten, sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen.