In Tschechien hat die Comedyserie "Most!" in der Vergangenheit große Quoten-Erfolge gefeiert - und erfreute sich insbesondere bei jungen Männern großer Beliebtheit, wo der Marktanteil in der Spitze bei mehr als 50 Prozent Marktanteil lag. Stefan Stuckmann und Alexander Keil wollen die Serie nun nach Deutschland bringen und haben sich mit ihrer Berliner Produktionsfirma SKP Entertainment die exklusiven Rechte daran gesichert.

Ähnlich wie sie es schon mit der spanischen Serie "Poquita Fe" gemacht haben, die unter dem Titel "Die Stinos" bei Joyn und in Sat.1 zu sehen war, wollen die beiden auch im Falle von "Most!" eine eigenständige deutsche Version entwickeln. Keil und Stuckmann fungieren dabei als Executive Producer.

Im tschechischen Original steht der geschiedene und arbeitslose Luděk in Mittelpunkt, der in seiner trostlosen Heimatstadt feststeckt, bis plötzlich sein verschollener Bruder wieder auftaucht. Nur heißt der jetzt Dáša - und ist eine Frau. "'Most!' zeigt mit viel Herz und rauem Humor, wie relevant und unterhaltsam gesellschaftliche Themen erzählt werden können", sagt Alexander Keil. "Genau diese Mischung aus Provinzrealismus, derbem Humor, schrägen Figuren und tiefer Menschlichkeit macht das Format auch für eine deutsche Adaption so stark. Die Konflikte und Sehnsüchte der Menschen in Most gibt es genauso in der Pfalz, in Sachsen, im Ruhrgebiet oder in der bayerischen Provinz."

Konzipiert wurde die Serie von Autor Petr Kolečko, Jan Prušinovský verantwortete die Inszenierung. Ob es eine deutsche Version tatsächlich auf den Bildschirm schaffen wird, hängt indes freilich vom Interesse der Sender und Streamer ab.