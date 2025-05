Vom 6. bis 8. Juni findet zum 40. Mal das Festival "Rock am Ring" statt. Wer nicht vor Ort ist, kann auch in diesem Jahr einen Livestream nutzen. Als Partner konnte diesmal "Bild" gewonnen werden. Konkret wird "Bild.de" an allen drei Tagen einen kostenlosen Livestream von der Hauptbühne, der sogenannten "Utopia Stage", anbieten. In den vergangenen Jahren hatte RTL+ das Festival übertragen.

"Bild.de" beginnt am 6. Juni um 13:00 Uhr mit der Berichterstattung vom Nürburgring. Die Moderation des Livestreams übernehmen Céline Behringer und Theresa Müller. Auf der Bühne stehen unter anderem die Festival-Headliner Slipknot, die mexikanische Rock-Band The Warning, Alternative-Rock-Bands wie Nothing More und Skillet und der deutsche Rapper Kontra K.

"Bild"-Unterhaltungschefin Tanja May verspricht "Reportagen, Interviews und Backstage-Einblicke", die auch den Fans zuhause "ein unvergleichliches Festival-Erlebnis" bieten sollen. Und Frithjof Pils, Managing Director von Eventim Live, sagte: "Mit 'Bild' an unserer Seite bringen wir diese Energie zu noch mehr Menschen - direkt nach Hause auf den Screen, oder unterwegs auf das Smartphone. Eine solche Reichweite ist eine einzigartige Plattform für die Jubiläumsausgabe."