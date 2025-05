Während Selfiesandra die Moderation von "Make Love, Fake Love" übernehmen und Janin Ullmann zu "Temptation Island" wechseln wird, ist für Lola Weippert fortan kein Platz mehr im Reality-Dating-Universum von RTL+ (DWDL.de berichtete). Die 29-Jährige wird aber auch weiterhin in diesem Segment unterwegs sein - auch wenn der Absender künftig ein gänzlich anderer sein wird.

Überraschend wird Lola Weippert nämlich die Moderation einer neuen Reise-Datingshow mit dem Titel "City of Love" übernehmen, die in der ARD-Mediathek ausgestrahlt werden soll. Der öffentlich-rechtliche Anbieter nimmt sich damit eines Genres an, mit dem vor allem die privaten Streamer das Publikum für sich begeistern. Gleichwohl ist davon auszugehen, dass der SWR, der hinter dem Format steht, einen etwas anderen Fokus legen wird als RTL+ & Co.

Wann "City of Love" starten wird, ist bislang nicht bekannt. Aktuell läuft allerdings erst der Bewerbungsaufruf. Gesucht werden Singles, die "idealerweise zwischen 30 und 40 Jahre alt" sind und in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen oder Bayern wohnen. Wer "Lust auf ein Blind Date vor laufender Kamera" und Spaß an einem Städtetrip nach Stuttgart, Frankfurt oder München habe oder in einer dieser Städte lebe, kann sich bewerben.