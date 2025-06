Neues Gesicht für den "Tatort" aus Franken. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) bestätigt hat, stößt Rosalie Thomass zur Krimireihe hinzu, die Schauspielerin ist künftig als Kriminalhauptkommissarin Emilia Rathgeber. Damit ist sie eine Art Ersatz von Dagmar Manzel, die den "Tatort" im Oktober 2024 verlassen hatte. Thomass dreht bereits im Juli ihren ersten Fall an der Seite von Fabian Hinrichs als Kriminalhauptkommissar Felix Voss. Im Herbst wird der elfte Franken-"Tatort" ausgestrahlt, darin ermittelt Voss alleine. Im zwölften Teil wird die neue Figur Emilia Rathgeber dann zu sehen sein.

Weiter dabei im Team Franken sind Eli Wasserscheid als Kriminalkommissarin Wanda Goldwasser sowie Stefan Merki als Dr. Kaiser, außerdem bei der Spurensicherung Matthias Egersdörfer als Michael Schatz und Lisa Sophie Kusz als Esmeralda Schmuck. Rosalie Thomass sammelte ihre ersten schauspielerischen Erfahrungen am Münchner Volkstheater, 2003 feierte sie ihr Debüt vor der Kamera. Seither war sie in verschiedenen Kinofilmen, dem "Polizeiruf" oder auch der Eventserie "Unterleuten" zu sehen.

Bettina Ricklefs, BR-Programmbereichsleiterin Spiel-Film-Serie, sagt: "Wir sind begeistert, dass eine außergewöhnliche Schauspielerin wie Rosalie Thomass Teil unseres Tatort Franken-Teams wird! In ihrer Rolle als Hauptkommissarin Emilia Rathgeber verkörpert sie eine Ermittlerin mit bodenständigen Wurzeln, deren aufrichtiges Herz mit wildem Takt für die Gerechtigkeit schlägt und die mit ihrer Vitalität für alle ein Gewinn ist. Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin brillierte in Filmen wie 'Eine unerhörte Frau', 'Grüße aus Fukushima' oder 'Jagdsaison'. Für den Bayerischen Rundfunk stand sie unter anderem in der Trilogie 'Beste Zeit', 'Beste Gegend' und 'Beste Chance' von Marcus H. Rosenmüller vor der Kamera. Und nun also als ‘Beste Besetzung’ für die neue Rolle der Emmy Rathgeber in unserem Tatort Franken!"

Thomass selbst sagt zu ihrer neuen Rolle: "Mit Fabian Hinrichs, Eli Wasserscheid und Stefan Merki hat der Tatort Franken ein Weltklasse-Ensemble, in das ich mich voller Freude einreihe – oder auf gut fränkisch gesagt: 'Da bin ich scho a weng stolz.' Ich bin gespannt auf die neue Aufgabe und freue mich auf besonders gute Filme – denn der Tatort Franken steht in meinen Augen für eine herausragende filmische Qualität. Mit unserer wachen und klugen Redakteurin Claudia Luzius haben wir dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, die beste Partnerin in Crime. Es begeistert mich, dass ich eingeladen bin, meine Figur von Anfang an mitzuentwickeln. Gemeinsam mit meiner neugierigen, vitalen und empathischen Emmy sehe ich vielen Abenteuern entgegen und bin zuversichtlich, dass Franken uns beiden eine gute zweite Heimat werden wird."