Die Dreharbeiten zum neuen RTL-Krimi "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" haben begonnen. Das ist die Reihe, in der der aus "GZSZ" bekannte Wolfgang Bahro zu sehen sein wird. Die neue Reihe hatte RTL-CCO Inga Leschek vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview in Aussicht gestellt. Ab sofort dreht UFA Fiction den ersten Fall des Krimis in Potsdam.

In der Hauptrolle ist Wolfgang Bahro als Profiler Armin Weber zu sehen. An seiner Seite: Felix Kreutzer als sein Sohn Gregor Weber, ebenfalls Kriminalhauptkommissar. Nach einem aufsehenerregenden Mord in der Potsdamer Heilandskirche kehrt Armin Weber - einst einer der besten Profiler des Landes - in den aktiven Polizeidienst zurück. Gemeinsam mit seinem Sohn steht er bald einem Serienmörder gegenüber, der nicht nur ein perfides Spiel mit ihnen treibt, sondern auch alte Wunden aufreißt.

"Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Dreharbeiten und meine Hauptrolle als Profiler in 'Haveltod - Ein Potsdam-Krimi' bei RTL. Dabei darf ich mich von einer ganz anderen Seite zeigen - eine spannende Herausforderung, denn ich liebe es, in völlig unterschiedliche Charaktere einzutauchen. Genau das macht für mich die Faszination meines Berufs als Schauspieler aus. Gleichzeitig bleibe ich 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' natürlich treu. Dr. Jo Gerner ist eine Rolle, die ich mit großer Leidenschaft spiele - und ich bin schon jetzt neugierig auf all die neuen Geschichten, die ihn erwarten. Es wird also aufregend und spannend - auf beiden Seiten!", sagt Wolfgang Bahro über seine Rolle.

Als Regisseur bei "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" fungiert Andy Fetscher, der gemeinsam mit Willi Kubica und Florian Schumacher auch das Drehbuch schrieb. Dramaturgisch begleitet wurde der Stoff von Ulf Tschauder, die Kamera übernimmt Felix Poplawsky. Produzenten sind Markus Brunnemann und Dr. Kristina Henning. Die redaktionelle Verantwortung bei RTL liegt bei Manuel Schlegel und Nico Grein unter der Leitung von Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction RTL Deutschland. Gedreht wird noch bis Ende Juni. Zu sehen gibt es den Film Anfang des kommenden Jahres sowohl bei RTL als auch bei RTL+.