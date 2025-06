Die Quoten sind zwar nur selten zufriedenstellend, doch noch sendet Sport1 die Modeshow "My Style Rocks" weiter fröhlich vor sich hin. Nun müssen sich die Fans des Formats aber auf mehrere Veränderungen einstellen. Bereits in der Folge am vergangenen Sonntag hatte Larissa Marolt ihren letzten Auftritt, sie war von Beginn an als Jurorin mit dabei. Nun wolle sie sich wieder auf ihre Schauspielkarriere und andere Projekte konzentrieren, erklärte sie in einem kurzen Instagram-Video.

Für vorübergehenden Ersatz ist aber bereits gesorgt: Schon in der Folge am Montag war Lilly Becker als Nachfolgerin von Larissa Marolt zu sehen. Wie Acun Medya auf DWDL.de-Nachfrage mitteilte ist sie aber erstmal nur als Gastjurorin an Bord, das feste Jury-Team besteht damit vorerst nur noch aus drei Personen: Harald Glööckler, Sandra Bauknecht und seit einigen Wochen auch Natascha Ochsenknecht (DWDL.de berichtete). Die neu zusammengestellte Jury ist aber nicht die einzige Veränderung, die seit Montag greift.

Erstmals wurde die Sendung zum Start in die Woche nämlich von Schauspielerin Wilma Elles präsentiert, die bei ihrer Premiere noch sichtlich nervös war. Elles folgt damit auf Verena Kerth, die das Format erst seit Mitte Mai präsentiert hatte. Damals war von einer Urlaubsvertretung für die eigentliche Moderatorin Gülcan Kamps die Rede. Die erklärte aber nun vor einigen Tagen, dass sie die Show auf eigenen Wunsch verlassen habe.

Ein großes Publikum hatte "My Style Rocks" mit neuer Moderatorin und Jurorin noch nicht. Die Folge am Montag erreichte lediglich 30.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 0,2 Prozent. Ein echter Aufwärtstrend in den Quoten ist aktuell nicht zu sehen: Seit März unterhält die Show im Schnitt täglich rund 20.000 Menschen.