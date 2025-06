am 13.06.2025 - 13:25 Uhr

Die RBB-Tochter RBB Media trennt sich von ihrer Immobilie am Kaiserdamm 80/81 in Berlin-Charlottenburg. Derzeit befindet sich auf dem Grundstück ein Gebäude, das teils als Hotel genutzt wird, teils aber auch anderweitig vermietet oder verpachtet ist und das RBB Media teils auch selbst nutzt. Bei dem Gebäude besteht allerdings ein erheblicher Sanierungsbedarf.

Würde RBB Media also weiterhin Eigentümer der Immobile bleiben, dann würden in Kürze umfassende Investitionen erforderlich - Geld, das der RBB derzeit nicht auf der hohen Kante hat. Daher habe sich der RBB "nach intensiver Prüfung verschiedener Optionen durch interne und externe Fachleute sowie Beratungen in den zuständigen Gremien" entschlossen, den Verkauf der Liegenschaft einzuleiten, wie es zuvor auch der Aufsichtsrat der RBB Media GmbH empfohlen hatte.

Ziel ist es nun, das Grundstück und das Hotel bis spätestens 31. Dezember 2026 auf Grundlage einer Ausschreibung in einem strukturierten Bieterverfahren zum Höchstgebot zu veräußern. Zum erwarteten Verkaufserlös macht RBB Media allerdings noch keine Angaben - sicher ist aber, dass dieser Betrag genutzt werden soll, um den in finanziellen Nöten steckenden RBB zu stabilisieren. "Mit dem Verkauf verzichtet der RBB auf potenzielle künftige Pachteinnahmen und mögliche Wertsteigerungen, bewertet den Schritt aber als wirtschaftlich sinnvoll", heißt es dazu.