ProSiebenSat.1 ist traditionell die Heimat des gesamten "Navy CIS"-Franchises - und so kommt es nicht völlig überraschend, dass auch das Prequel "Navy CIS: Origins" bald dort zu sehen ist: Sat.1 zeigt die Free-TV-Premiere der ersten Staffel ab dem 29. Juli dienstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen, bei Joyn sind die Episoden bereits eine Woche früher kostenfrei abrufbar - also ab dem 22. Juli.

"Navy CIS: Origins" startete in den USA bereits im Herbst vergangenen Jahres, eine zweite Staffel wurde inzwischen bestellt. Die Serie spielt Anfang der 1990er, als Leroy Jethro Gibbs, der später in der Hauptserie das Agenten-Team des NCIS leitet, frisch zum NCIS kommt. Die Rolle des jungen Gibbs übernimmt Austin Stowell. Mark Harmon, der 19 Staffeln lang den "alten" Gibbs spielte, ist nicht nur als Produzent an Bord, sondern auch als Erzähler aus dem Off zu hören. Weitere Hauptrollen spielen Kyle Schmid, Mariel Molino, Tyla Abercrumbie, Diany Rodriguez und Caleb Foote.

Im Rahmen der neuen Vereinbarung mit Paramouont Global Content Distribution kann Joyn aber nicht nur weiterhin über 1.000 Folgen der diversen "Navy CIS"-Serien anbieten, sondern künftig auch alle Staffeln der US-Serien "Elementary", "Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft" und "Charmed - Zauberhafte Hexen". Alle Inhalte stehen im kostenfreien Bereich von Joyn zur Verfügung.

Henrik Pabst, Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, bezeichnete den Lizenz-Content-Deal mit Paramount als "Erfolgsgeschichte für Joyn und Sat.1". Dan Cohen, Chief Content Licensing Officer, Paramount, ergänzt: "Das ständig wachsende NCIS-Franchise hat sich für Seven.One seit vielen Jahren als erfolgreich erwiesen und wir freuen uns, dass das deutsche Publikum die neuesten Folgen genießen kann, die einem jungen Leroy Jethro Gibbs folgen."