Keine vier Jahre nach dem Sendestart von Antenne NRW zieht die Antenne Bayern Group einen Schlussstrich unter das Projekt. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, übernimmt die Audio Group mit Sitz in Kaiserslautern zum 1. Juli die Marke - was insofern ein wichtiges Detail ist, weil es tatsächlich nur um die Markenrechte geht, nicht aber um das Unternehmen, über das die Antenne Bayern Group auch weiterhin am ebenfalls noch jungen Radiosender NRW1 beteiligt ist.

Der Verkauf der Markenrechte erfolgt nur wenige Wochen, nachdem sich Antenne Bayern von zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getrennt hat. "Leider", betonte Valerie Weber, die Vorsitzende der Geschäftsführung, vor wenigen Tagen gegenüber DWDL.de, seien "betriebsbedingte Kündigungen für das Team unvermeidlich gewesen." Zugleich machte Weber deutlich, einen Turnaround des Senders nicht aus eigener Kraft für möglich zu halten und verwies auf Gespräche mit potenziellen Partnern, "die entweder schon im Markt NRW aktiv sind oder in den Markt wollen".

Fündig geworden ist man nun also in Rheinland-Pfalz, von wo aus die Radio Group insgesamt 18 Lokalsender betreibt, auch über das Bundesland hinaus. Mit Antennte NRW folgt nun also der Schritt ins bevölkerungsreichste Bundesland, wo der Sender jedoch nicht über eine UKW-Frequenz verfügt. "Mit dem Erwerb der Marke Antenne NRW erweitern wir unser lokales Reichweiten-Portfolio um ein weiteres starkes Produkt", sagte CEO Tim Lauth und versprach, "den Menschen in Nordrhein-Westfalen und Werbetreibenden ein sehr interessantes Umfeld" bieten zu wollen.

© Antenne NRW Julia Schutz

Valerie Weber, die bei der Antenne Bayern Group erst vor einigen Monaten zusammen mit Guy Fränkel die Geschäftsführung übernahm, hatte bereits kurz nach Amtsantritt erklärt, den "Fokus auf das Hauptprogramm Antenne Bayern wieder enger" ziehen zu wollen. Aus Nordrhein-Westfalen will sich das Unternehmen gleichwohl nicht komplett zurückziehen - trotz des Verkaufs von Antenne NRW. Dem auch via UKW empfangbaren NRW1 attestierte sie jüngst jedenfalls eine "große Zukunft".