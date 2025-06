Gleich sechs Informationsprogramme schafften es am Freitag bei den 14- bis 49-Jährigen in die Top 10 der meistgesehenen Sendungen des Tages. Ganz vorne rangierte - bei Jung und Alt gleichermaßen - die "Tagesschau". An einem wegen der sommerlichen Temperaturen reichweitenschwachen Abend verzeichnete die Nachrichtensendung alleine im Ersten insgesamt im Schnitt 3,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem Marktanteil von 22,2 Prozent entsprachen. In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 720.000 Personen sogar für 26,9 Prozent Marktanteil.

Knapp dahinter landete dann schon der "Brennpunkt" zum Atomkonflikt zwischen Israel und Iran, der mit einem Marktanteil von 22,7 Prozent überzeugte und insgesamt 3,31 Millionen Menschen im Ersten hielt. Bemerkenswert: Die "Tagesthemen" sorgten um 22:00 Uhr mit 2,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch einmal für einen Aufschwung, nachdem die Wiederholung der Komödie "Mutter, Kutter, Kind" zuvor von 2,36 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen konnten die "Tagesthemen" den Marktanteil des Senders am späten Abend mit 13,2 Prozent noch einmal spürbar ausbauen.

Aber auch im ZDF waren die Nachrichten gefragt: Dort erreichte das "heute-journal" ab 22:10 Uhr im Schnitt 2,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und lag mit einem Marktanteil von 15,9 Prozent beim Gesamtpublikum exakt gleichauf mit den "Tagesthemen". Die "heute"-Nachrichten um 19:00 Uhr brachten es bereits auf 2,55 Millionen Personen, ehe das anschließende "ZDF spezial" noch 2,12 Millionen Menschen erreichte.

Meistgesehene Sendung des Tages bei einem Privatsender war "RTL aktuell", das um 18:56 Uhr auf 2,05 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam. In der Zielgruppe fiel das Interesse mit einem Marktanteil von 20,7 Prozent besonders hoch aus. Und auch das "RTL aktuell Spezial", das der Sender kurzerhand um 20:15 Uhr ins Programm nahm, war gefragt: Trotz der Konkurrenz zum "Brennpunkt" lag der Marktanteil in der Zielgruppe bei 14,4 Prozent - und damit deutlich über der Quote der anschließenden "Chartshow". Insgesamt lag das Special mit 1,06 Millionen Menschen jedoch klar hinter dem "Brennpunkt". Sat.1 profitierte hingegen nicht vom offenkundig hohen Informationsbedürfnis - im Gegenteil: Dort schnitt "Newstime" um 19:45 Uhr mit gerade mal 2,2 Prozent Marktanteil ungewöhnlich schlecht ab. Bei ProSieben kam die Nachrichtensendung um 18:00 Uhr hingegen auf gute 10,0 Prozent.

Und auch bei den Nachrichtensendern stieß die großflächige Berichterstattung am Freitag auf großes Interesse. So erzielte ntv einen starken Tagesmarktanteil von 2,7 Prozent in der Zielgruppe, während Welt mit 2,8 Prozent sogar noch etwas besser abschnitt.