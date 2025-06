RTLzwei tut sich weiterhin sichtlich schwer, im Show-Bereich richtig Fuß zu fassen. Jüngster Fehlschlag war dabei "Nobody is perfect": Die von Ariane Alter moderierte TV-Umsetzung des bekannten Brettspiels hatte zum Auftakt in der vorletzten Woche weniger als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht und lag in der werberelevanten Zielgruppe vorläufig gewichtet bei nur 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

In der zweiten Woche zog die Reichweite dann zwar auf 360.000 und der Zielgruppen-Marktanteil auf 2,6 Prozent etwas an - doch das lag nicht nur weiterhin deutlich weniger als der RTLzwei-Senderschnitt, sondern machte vor allem aus dem Vorlauf zu wenig. "Genial daneben" hatte mit 5,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe nämlich eigentlich eine gute Vorlage geliefert, die "Nobody is perfect" dann nicht verwandeln konnte.

Daher zieht RTLzwei nun Konsequenzen und nimmt "Nobody is perfect" nach zwei von vier produzierten Episoden vorerst wieder aus dem Programm, möchte aber noch nach einem anderen Sendeplatz Ausschau halten. Besserung erhofft man sich am Donnerstagabend davon, den Donnerstagabend voll auf "Genial daneben" auszurichten. Bereits ab dieser Woche sind um 20:15 Uhr und 21:15 Uhr zwei neue Ausgaben der Panelshow mit Hugo-Egon Balder gesehen - und um 22:20 Uhr schließt man obendrein direkt noch eine Wiederholung an.

Dort war bislang "Nightwash" zu sehen, das mit Marktanteilen von 2,1 und 1,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe aber sogar noch schlechter lief als "Nobody is perfect". Trotzdem bleibt dem Comedy-Format die komplette Absetzung erspart, es wandert aber um eine Stunde nach hinten und ist somit künftig erst um 23:20 Uhr zu sehen. Die Regelung gilt für die nächsten beiden Wochen, im Juli sind am Donnerstagabend dann Filme zu sehen.