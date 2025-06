RTL Radio Deutschland verkauft seinen 16,1-prozentigen Anteil an Radio NRW an den Haupt- und künftig dann einzigen Gesellschafter, die Radioholding Pressefunk NRW GmbH & Co. KG. Diese wiederum liegt mehrheitlich in der Hand der NRW-Tageszeitungsverlage. Früher war auch der WDR einer der Gesellschafter von Radio NRW, ist allerdings bereits vor mehreren Jahren ausgestiegen.

Nina Gerhardt, CEO von RTL Radio Deutschland und Mitglied im Aufsichtsrat von Radio NRW, begründet den Ausstieg so: "Wir glauben an das Medium Radio. Als eine der großen Radiogruppen in Deutschland prüfen wir aber kontinuierlich die Ausrichtung unseres Portfolios und passen Investitionen an, zuletzt mit stärkerer Ausrichtung auf unsere regionalen Kern-Märkte, nationale Produkte sowie digitale und technologische Aktivitäten. Durch die neue gesellschaftsrechtliche Struktur werden RADIO NRW und die NRW-Lokalradios eine noch bessere Position im vielfältigen NRW-Radiomarkt erhalten."

Benedikt Hüffer, Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Pressefunk NRW, sagt: "Mit der Übernahme der Gesellschafteranteile setzen wir ein klares Zeichen für die Stärke und Kontinuität von Radio NRW. Die neue Gesellschafterstruktur ist zudem ein klares Bekenntnis für den NRW-Lokalfunk, der zusammen mit Radio NRW das reichweitenstärkste Radio-Netzwerk in Deutschland ist. Wir stehen im NRW-Lokalfunk vor großen unternehmerischen Herausforderungen. Radio NRW wird auch in Zukunft entschlossen dazu beitragen, die NRW-Lokalradios strategisch und wirtschaftlich auf dem richtigen Kurs zu halten."

So wie Nina Gerhardt Radio NRW und dessen Aufsichtsrat für die gute Zusammenarbeit dankte, gab's die warmen Worte auch zurück. "Wir danken RTL Radio Deutschland und namentlich Dr. Nina Gerhardt, in ihrer Funktion als Gesellschaftervertreterin im Aufsichtsrat der Radio NRW GmbH, für die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Gemeinsam mit dem Team Radio NRW werden wir die bisherige Erfolgsgeschichte weiterschreiben und die Zukunft der NRW-Lokalradios mitgestalten", so Dirk Holterdorf, Aufsichtsratsvorsitzender von Radio NRW.