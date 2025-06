Während die Telenovelas im Ersten schon seit einiger Zeit Sommerpausen einlegen, mussten die Fans von "Dahoam is Dahoam" bislang nicht auf ihre Lieblingsserie verzichten. In diesem Jahr ist das anders: Die tägliche BR-Serie verabschiedet sich demnächst nämlich erstmals in eine Sommerpause, drei Wochen lang gibt es dann keine neuen Geschichten aus Lansing zu sehen. Insgesamt spart sich der BR damit im Sommer die Ausstrahlung von 12 Folgen, ausgestrahlt werden auf Jahressicht dennoch 185 Episoden.

Betroffen sind die ersten drei August-Wochen. Ab dem 4. August setzt der BR auf dem "Dahoam is Dahoam"-Sendeplatz um 19:30 Uhr jedoch weiterhin auf die Serie - dann allerdings in Form von Best-ofs. In vier Ausgaben blicken Stars der Serie auf Momente aus den vergangenen 18 Jahren zurück. Inhaltlich geht es in den Folgen um die schönsten Hochzeiten, Stargäste in Lansing, musikalische Höhepunkte sowie unvergessene Charaktere und ihre besten Momente.

"’Dahoam is Dahoam’ ist ein echter Dauerbrenner, muss aber - wie der gesamte BR - auch haushalten. Die dreiwöchige Sommerpause in diesem Jahr hilft dabei. Die kurze Pause von ‘Dahoam is Dahoam’ wird eigens in die publikumsschwächere Zeit in den Sommerferien gelegt, zudem ein passendes Sommerprogramm angeboten: Auf dem gewohnten Sendeplatz gibt es zum Beispiel ab 4. August die Ranking-Show ‘Best of Dahoam is Dahoam!’ mit den bewegendsten, lustigsten und unvergesslichsten Momenten", sagt ein BR-Sprecher gegenüber DWDL.de.

Auf Anfrage von DWDL.de erklärt der BR auch, was in den zwei anderen Wochen montags bis donnerstags um 19:30 Uhr zu sehen sein wird. Hier setzt der Sender dann nicht mehr das Best-of von "Dahoam is Dahoam", sondern auf Wiederholungen regionaler Dokumentarfilme aus der Reihe "Unter unserem Himmel". Diese sind normalerweise sonntags ab 19:15 Uhr zu sehen. Unter dem Label "Unter unserem Himmel - Sommergeschichten" wurden sie nun von 45 auf 30 Minuten gekürzt. "Dahoam is Dahoam" meldet sich am 25. August im BR Fernsehen zurück.

Keine Auswirkungen hat die jetzt angekündigte Sommerpause auf die weitere Zukunft von "Dahoam is Dahoam". Erst vor wenigen Wochen hatte ja der Rundfunkrat die Produktion von 395 neuen Episoden genehmigt (DWDL.de berichtete). Der Nachschub an neuen Folgen ist damit bis ins Jahr 2028 gesichert. Produziert wird die Serie von Dahoam TV bzw. Constantin Film.

Bereits im Oktober 2024 hatte der BR ein 70 Millionen Euro schweres Sparpaket vorgestellt. Schon damals kündigte man Einsparungen im Programm an. Alle Direktionen mussten seither zudem drei Prozent ihres Etats einsparen (DWDL.de berichtete). Im Frühjahr wurde bekannt, dass der BR im Zuge der Einsparungen auch einige Stellen streicht.