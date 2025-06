am 18.06.2025 - 13:19 Uhr

Zum Wesenskern der Vox-Sendung "Das perfekte Dinner" gehört es, dass sich Menschen Woche für Woche in verschiedenen Städten im Kochduell gegenüberstehen. Dabei macht das von ITV Studios Germany produzierte Format auch regelmäßig in Städten außerhalb von Deutschland Halt. Zwischen dem 30. Juni und 4. Juli sollte das "Dinner" eigentlich Station in Graz machen, dazu wird es nun aber vorläufig nicht kommen.

Vox hat die Graz-Woche aus dem Programm gestrichen. Hintergrund ist der Amoklauf mit vielen Toten, der sich in der vergangenen Woche in einem Bundes­ober­stufen­real­gymnasium der Stadt ereignet hat. Gegenüber dem Portal "Ruhr24" bestätigte Vox, dass die Folgen aufgrund der Ereignisse in Graz aus dem Programm genommen worden seien. "Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt", heißt es.

Einen neuen Termin für die Graz-Folgen gibt es noch nicht. Zwischen dem 30. Juni und 4. Juli setzt Vox beim "Perfekten Dinner" jetzt auf neue Folgen aus Flensburg. Während in dieser Woche noch Wiederholungen der Kochsendung (aus Bonn) laufen, geht es ab dem 23. Juni mit neuen Episoden aus Berlin weiter. Nach der Flensburg-Woche sind ab dem 7. Juli nach aktuellem Stand Wiederholungen aus Stuttgart eingeplant.

"Das perfekte Dinner" ist schon seit vielen Jahren eine wichtige Stütze im Vox-Vorabendprogramm. Auch in diesem Jahr liefert das Format regelmäßig mit guten Quoten ab: Seit Anfang des Jahres erreichte die Sendung im Schnitt täglich fast eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt bei rund 8 Prozent und damit deutlich über dem Senderschnitt von Vox.