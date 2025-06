In diesen Tagen geht die dritte Staffel der Serie "Die Landarztpraxis" in Sat.1 zu Ende - und wer sie nochmal sehen will, kann das in Kürze nicht nur auf dem konzerneigenen Streamingdienst Joyn tun, sondern auch bei Disney+. Ab dem 30. Juli werden dort alle drei Staffeln der Serie mit u.a. Caroline Frier, Oliver Franck und Alexander Koll zum Abruf bereit stehen, wie Disney im Rahmen seiner Vorstellung des Juli-Programms ankündigte.

Neben Caroline Frier wird in Kürze aber auch Annette Frier bei Disney+ zu sehen sein: Disney+ nimmt ab dem 23. Juli auch alle fünf Staffeln von "Danni Lownski" in sein Angebot auf. Die Serie lief von 2010 bis 2014 in Sat.1. Annette Frier spielt darin eine gelernte Friseurin, die nun an einem Klapptisch in einer Einkaufspassage als Anwältin arbeitet und ihre Dienste für 1 Euro pro Minute anbietet.

Als Highlights für den Juli kündigt Disney+ zum Einen allerlei Hai-Content an, der anlässlich des 50. Jubiläums des Kultfilms "Der weiße Hai" gezeigt wird. Dazu wird etwa Steven Spielberg exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Films bieten, zudem kommen über National Geographic diverse Hai-Dokus auf den Streaming-Dienst. Fiktional steht neben dem vierten "Zombies"-Film (11. Juli) der Start der Serie "Washington Black" im Mittelpunkt, die am 23. Juli startet.

Sie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller und erzählt die Geschichte von George Washington „Wash“ Black, einem elfjährigen Jungen, der im 19. Jahrhundert auf einer Zuckerplantage in Barbados geboren wurde. Sein erstaunlicher wissenschaftlicher Verstand führt ihn in ein unerwartetes Schicksal. Als ein erschütternder Vorfall Wash zur Flucht zwingt, wird er in ein globales Abenteuer gestürzt, das sein Verständnis von Familie, Freiheit und Liebe hinterfragt und neu gestaltet. Auf seinem Weg durch unerforschte Länder voller unvorstellbarer Chancen findet Wash den Mut, sich eine Zukunft jenseits der Grenzen der Gesellschaft, in die er hineingeboren wurde, auszumalen.