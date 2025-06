Bei der Verleihung der Goldenen Henne kommt es in diesem Jahr zu gleich mehreren Premieren. Seit einigen Wochen steht fest, dass der Publikumspreis in diesem Jahr erstmals im ARD-Hauptprogramm zu sehen sein wird. Und nun hat Burda bestätigt, dass es mit Florian Silbereisen und Kai Pflaume gleich zwei Moderatoren geben wird. Entsprechende Spekulationen gibt es bereits seit Mai, zuletzt hatte Silbereisen beim "Schlagerbooom Open Air" auch den Ticketverkauf für die Preisverleihung beworben, offiziell bestätigt wurde die Meldung aber erst jetzt.

Silbereisen und Pflaume führen damit erstmals gemeinsam durch die Show, die sie bestens kennen. Florian Silbereisen führte bereits in den vergangenen drei Jahren durch die Gala, 2024 stand dabei erstmals Barbara Schöneberger an seiner Seite. Als Silbereisen 2022 erstmals die Moderation der Preisverleihung übernahm, folgte er damals auf Kai Pflaume, der die Gala in den Jahren zuvor präsentiert hatte.

Die Verleihung findet am 12. September statt. Kai Pflaume sagt dazu jetzt: "Die Goldene Henne 2025 - das sind gleich zwei Premieren an einem Abend: Zum 30. Geburtstag hat die Henne endlich den Weg ins Erste gefunden und zum ersten Mal moderieren mein werter Kollege Florian Silbereisen und ich gemeinsam. Ich freue mich auf eine ganz besondere Jubiläums-Gala mit spannenden Gästen, viel Musik und einigen Überraschungen. Aber eins sei vorab verraten: Singen werde ich nicht". Und Florian Silbereisen: "Ich habe noch nie mit Kai zusammen eine Show präsentiert! Das ist unsere gemeinsame Premiere! Insofern bin ich sehr gespannt, wie das wird! Ich freue mich auf die Goldene Henne 2025!"

Darüber hinaus hat Burda nun auch angekündigt, dass das Voting in den vier Publikumskategorien Entertainment, Film & Fernsehen, Musik und Sport am morgigen Donnerstag, den 26. Juni, beginnt. Im Bereich Entertainment können Barbara Schöneberger, Sebastian Pufpaff, Hazel Brugger, Bully Herbig sowie die Jury von "Let‘s Dance", also Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi, auf eine Auszeichnung hoffen. Im Bereich Film & Fernsehen sind Liv Lisa Fries, Friedrich Mücke, Florian Lukas, Nadja Uhl und Nora Tschirner nominiert. Das Voting endet am 9. Juli um kurz vor Mitternacht.