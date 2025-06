am 26.06.2025 - 08:25 Uhr

32 Schauspielerinnen und Schauspieler sowie drei Synchronschauspielende können in diesem Jahr auf eine Auszeichnung mit dem Deutschen Schauspielpreis hoffen, die Jury des Preises, der vom Bundesverband Schauspiel e.V. (BFFS) ins Leben gerufen wurde, hat nun die vollständige Liste der Nominierten veröffentlicht. Relevant waren für die Nominierung alle deutschsprachigen Kino-, Fernseh- und Serienproduktionen, die zwischen dem 1. April 2024 und 31. März 2025 im deutschen Fernsehen oder auf Streamingplattformen erstausgestrahlt wurden oder im Kino oder auf Filmfestivals in Deutschland Premiere feierten.

In der Kategorie Dramatische Hauptrolle sind Johannes Kienast ("A Better Place"), Jenny Schily ("Im Haus meiner Eltern"), Mala Emde ("Köln 75"), Robert Stadlober ("Führer und Verführer"), Jennifer Sabel ("Ich sterbe. Kommst Du?") und Edgar Selge ("Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes") nominiert worden. Als einzige Kategorie werden am 9. Oktober hier gleich zwei Auszeichnungen verliehen.

In der Kategorie Komödiantische Rolle haben es mit Carmen Maja Antoni und Michael Wittenborn gleich zwei Personen für ihre Darbietungen im ZDF-Film "Merz gegen Merz - Geheimnisss" auf die Nominierungsliste geschafft. Sie treten an gegen Sunny Melles ("Die Zweiflers") und David Scheid ("Der Upir"). Als bestes Duo stehen Ann-Kathrin Kramer & Harald Krassnitzer ("Aus dem Leben"), Bernhard Schütz & Samira Breuer ("Krank Berlin") sowie Linda Blümchen & Simon Steinhorst ("30 Tage Lust") auf der Nominierungsliste.

Alle Nominierten finden Sie weiter unten in diesem Text. Zusätzlich hat die Nominierungsjury jetzt auch einen Preisträger für die Kategorie Ensemble bestimmt - wer sich freuen darf, wird aber erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Für den Synchronpreis Die Stimme wurden außerdem Lutz Mackensy, Yvonne Greitzke und Patrick Winczewski nominiert. Zusätzlich zu den Preisen in den Jury-Kategorien werden beim Deutschen Schauspielpreis im Oktober noch der Therese-Giehse-Preis, der Deutsche Fairnesspreis sowie der Ehrenpreis Lebenswerk und der Ehrenpreis Inspiration vergeben.

Aus dem Kreis der Nominierten werden von den Mitgliedern des BFFS nun die Preisträgerinnen und Preisträger per Online-Abstimmung ermittelt und im Rahmen der Gala am 9. Oktober bekannt gegeben. Zur Nominierungsjury gehörten in diesem Jahr Bernhard Bettermann, Julia Bremermannn, Nico Dinkel, Stephan Grossmann, Daniela Grubert, Tom Keune und Victoire Laly. Für den Synchronpreis Die Stimme haben Sarah Alles, Stephanie Damare, Dirk Bublies, Arne Stephan und Nicolás Artajo über die Nominierten entschieden.

Hier alle Nominierten im Überblick:

Dramatische Hauptrolle (6 Nominierte, 2 Auszeichnungen)

Johannes Kienast in „A Better Place“

Jenny Schily in „Im Haus meiner Eltern“

Mala Emde in „Köln 75“

Robert Stadlober in „Führer und Verführer“

Jennifer Sabel in „Ich sterbe. Kommst Du?“

Edgar Selge in „Leibniz – Chronik eines verschollenen Bildes“

Dramatische Nebenrolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Hildegard Schroedter in „Ich sterbe. Kommst Du?“

Sascha Nathan in „Polizeiruf 110 – Der Dicke liebt“

Paul Wollin in „Vena“

Haley Louise Jones in „Sad Jokes“

Komödiantische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Carmen Maja Antoni in „Merz gegen Merz - Geheimnisse“

Michael Wittenborn in „Merz gegen Merz – Geheimnisse“

Sunny Melles in „Die Zweiflers“

David Scheid in „Der Upir “

Episodische Rolle (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Hermann Beyer in „Marzahn, Mon Amour“ Folge 1

Franziska Machens in „Uncivilized – Ukraine“

Seyneb Saleh in „Uncivilized - Nine eleven“

Patrick Abozen in „Bettys Diagnose - Lebenswege“

Duo (3 nominierte Paare, 1 Auszeichnung)

Ann-Kathrin Kramer & Harald Krassnitzer in „Aus dem Leben“

Bernhard Schütz & Samira Breuer in „Krank Berlin“

Linda Blümchen & Simon Steinhorst in „30 Tage Lust“

Nachwuchs (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Maja Enger in „Mels Block“

Philip Günsch in „Wir für immer“

Nora Islei in „Broke. Alone. A Kinky Lovestory“

Carlo Krammling in „No Dogs Allowed“

Starker Auftritt (4 Nominierte, 1 Auszeichnung)

Lina Beckmann in „Die Affäre Cum-Ex“ Folge“ 8

Thomas Bading in „Die Zweiflers“ Folge 2

Mirco Kreibich in „Ein Fall für Conti - Spieler“

Anneke Kim Sarnau in „Sad Jokes“

Die Stimme (3 Nominierte, 1 Auszeichnung)