Am Mittwoch hat die deutsche U21-Fußball-Nationalmannschaft bei der aktuell laufenden Europameisterschaft Frankreich besiegt, am kommenden Samstag steht nun ab 21 Uhr das Finale gegen England auf dem Programm. Mit dem Halbfinale erzielte Sat.1 am Mittwoch echte Traumquoten (DWDL.de berichtete) - am Samstag dürfte die Reichweite nochmal um einiges höher ausfallen. Das sorgt nun auch für eine relativ kurzfristige Programmänderung von RTL.

Eigentlich wollten die Kölner am Samstag zur besten Sendezeit die Jubiläumsshow "Cindy aus Marzahn – 20 Jahre Pink" ausstrahlen. Ilka Bessin hatte die Kultfigur zwischenzeitlich zu den Akten belegt, tritt mittlerweile aber längst wieder als Cindy aus Marzahn auf. Zum Jubiläum sollte sie ihre Karriere Revue passieren lassen, angekündigt sind auch Gäste wie Torsten Sträter, Atze Schröder, Dennis aus Hürth, Tony Bauer und Olaf Schubert. Doch aufgrund der zu erwartenden Fußball-Übermacht verschiebt RTL das Jubiläum von Cindy aus Marzahn.

"Cindy aus Marzahn – 20 Jahre Pink" soll nun erst eine Woche später, am 5. Juli, zu sehen sein. Auch dort bekommt es die RTL-Show mit König Fußball zu tun - dann allerdings nicht in Sat.1, sondern beim ZDF. Die Mainzer zeigen an dem Abend das Aufeinandertreffen von Frankreich und England im Rahmen der Frauen-Fußball-EM. Comedy gibt’s bei RTL trotz der Programmänderung aber auch an diesem Samstag zu sehen, statt Cindy aus Marzahn setzt RTL jedoch auf Mario Barth. Dessen Bühnenprogramm "Männer sind Frauen, manchmal aber auch… vielleicht" wird um eine Woche nach vorn gezogen, dabei handelt es sich ohnehin nur um eine Wiederholung.

Die U21-EM bei Sat.1 sorgt in dieser Woche nicht zum ersten Mal für eine Programmänderung bei RTL. Am vergangenen Mittwoch war entgegen früherer Planungen keine neue Ausgabe der Kuppelsendung "Die Bachelors" zu sehen, stattdessen zeigte der Sender einen Zusammenschnitt der Promi-Pool-Quizshow "Splash!" aus dem vergangenen Jahr. Die Entscheidung dürfte richtig gewesen sein, Sat.1 erzielte wie erwartet hohe Quoten - parallel setzte auch ProSieben auf Fußball, mit dem Spiel von Borussia Dortmund im Rahmen der Klub-WM lief es allerdings nicht wirklich rund.