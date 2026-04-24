Banijay Media, die Kreativ- und Vermarktungsagentur innerhalb von Banijay Germany, hat überraschend eine neue Streaming-Plattform ins Leben gerufen. Sie hört auf den Namen ShowdownTV und soll den Fokus auf Entertainment- und Liveshows legen - in Abgrenzung zum Comedy-Portal "MySpass", das Banijay schon seit vielen Jahren betreibt.

Zum Start von ShowdownTV soll es bereits an diesem Samstag eine Live-Übertragung der Kampfsport-Eventreihe "Ringlife Combat Series 7" auf ShowdownTV zu sehen geben - allerdings nur gegen Bezahlung. Die Übertragung aus den Köln-Mülheimer TV-Studios von Banijay Germany, ist für 12,99 Euro verfügbar und steht im Anschluss für zwei Wochen zum Abruf bereit. Das Format, das klassische Turnierstrukturen mit moderner Event-Inszenierung verbindet, hat seinen Ursprung im YouTube-Kanal "Ringlife" von Edmon Avagyan, der es auf über 600.000 Abonnentinnen und Abonnenten sowie fast 270 Millionen Aufrufe bringt.

Darüber hinaus holt ShowdownTV zum Start auch "Nightfever", die neue Reality-Talkshow mit Sam Dylan von Banijay Productions, auf die Plattform. Ergänzt wird das Angebot zudem durch Banijay-Marken wie das "TV total Promi-Wrestling" und "Das große Promi-Boxen" sowie "The Ultimate Hype".

Christian Nienaber © Banijay/Nick Harwart Christian Nienaber
"Mit MySpass betreiben wir bereits eine etablierte Plattform im Comedy- und Light-Entertainment-Bereich. Mit ShowdownTV erweitern wir unser Portfolio nun gezielt um eine Plattform für Formate, die von Wettbewerb, direkter Konfrontation und Live-Charakter leben", sagte Christian Nienaber, Geschäftsführer Banijay Media Germany. "Unsere Plattform bietet diesen Inhalten den passenden Rahmen, um ihre Dynamik und Unmittelbarkeit voll auszuspielen und schafft zugleich neue Möglichkeiten für Brand-Kooperationen."