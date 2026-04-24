Banijay Media, die Kreativ- und Vermarktungsagentur innerhalb von Banijay Germany, hat überraschend eine neue Streaming-Plattform ins Leben gerufen. Sie hört auf den Namen ShowdownTV und soll den Fokus auf Entertainment- und Liveshows legen - in Abgrenzung zum Comedy-Portal "MySpass", das Banijay schon seit vielen Jahren betreibt.

Zum Start von ShowdownTV soll es bereits an diesem Samstag eine Live-Übertragung der Kampfsport-Eventreihe "Ringlife Combat Series 7" auf ShowdownTV zu sehen geben - allerdings nur gegen Bezahlung. Die Übertragung aus den Köln-Mülheimer TV-Studios von Banijay Germany, ist für 12,99 Euro verfügbar und steht im Anschluss für zwei Wochen zum Abruf bereit. Das Format, das klassische Turnierstrukturen mit moderner Event-Inszenierung verbindet, hat seinen Ursprung im YouTube-Kanal "Ringlife" von Edmon Avagyan, der es auf über 600.000 Abonnentinnen und Abonnenten sowie fast 270 Millionen Aufrufe bringt.

Darüber hinaus holt ShowdownTV zum Start auch "Nightfever", die neue Reality-Talkshow mit Sam Dylan von Banijay Productions, auf die Plattform. Ergänzt wird das Angebot zudem durch Banijay-Marken wie das "TV total Promi-Wrestling" und "Das große Promi-Boxen" sowie "The Ultimate Hype".