Das ZDF hat eine neue Serie angekündigt, die gleich auf mehreren Ebenen ungewöhnlich klingt. Noch bis Ende Juli entstehen in Berlin und Brandenburg vier 15 bis 20 minütige Folgen von "Das Manko", dahinter steht die ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. Das ZDF bezeichnet die Produktion als "Physical Comedy" und die Drehbücher stammen von der Manko GbR, einem Kollektiv von Schauspielenden, die auch die Rollen spielen. Regie führt Arne Feldhusen ("Stromberg", "Der Tatortreiniger").

Inhaltlich geht es in "Das Manko" um eine Gruppe von liebenswert-inkompetenten Angestellten, die in einer deutschen Behörde arbeitet. Aufgrund einer fatalen Verwechslung werden sie auf eine Fortbildungsreise für angehende Führungskräfte geschickt. Ein autonom fahrender Bus befördert die Gruppe dabei an willkürliche Arbeitsorte. Fest im Glauben, endlich Gewinnerinnen und Gewinner zu werden, nehmen sich die elf Sonderlinge aller Aufgaben engagiert an. Es beginnt eine Odyssee, in der "Das Manko" nicht nur eine Gefahr für perfektionierte Arbeitsprozesse ist, sondern immer auch für alle Beteiligten.

Die Geschichten und Absurditäten sollen sich dabei vor allem über Blicke, Körper und Slapstick erzählen, gesprochen wird nur wenig. Das Ensemble steht im Fokus: Die Schauspielerinnen und Schauspieler, auf deren Idee die Serie basiert, sind Bastian Reiber, Florian Anderer, Sarah Bauerrett, Jonas Hien, Christoph Jöde, Jan Krauter, Annika Meier, Julia Schubert, Carol Schuler, David Simon und Sebastian Grünewald.

"Das Manko" ist eine Produktion von Razor Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel / Quantum und mit Unterstützung durch das Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH und Creative Europe MEDIA. Produzenten sind Gerhard Meixner und Roman Paul, Producerin ist Flora Rumpler. Die Redaktion liegt bei Jakob Zimmermann (ZDF/Das kleine Fernsehspiel).