Nachdem sich der Unternehmer Max Schlereth mit münchen.tv, tv.ingolstadt und L-TV Heilbronn inzwischen eine ganze Lokalsender-Gruppe unter der Geschäftsführung von Horst Rettig zusammengestellt hat, hat man sich nun Verstärkung für die Vermarktung an Bord geholt. Tamara Baur, die zuvor 18 Jahre lang in Diensten von Radio Gong 96.3 stand und die letzten sechs Jahre dort die Verkaufsleitung innehatte, fungiert nun als Verkaufsleiterin der Localism Media Gruppe.

Erste Gespräche hatte Localism-Geschäftsführer Horst Rettig schon vor drei Jahren aufgenommen, zum 1. Mai trat sie nun tatsächlich ihre neue Stelle an. Lokal- und Regionalfernsehen gilt allgemein als wirtschaftlich nicht ganz leichtes Geschäft, in den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich daran schon viele verhoben - es gibt also einiges zu tun. Als Verkaufsleiterin des Regionalsender-Trios wolle sie "neue Vertriebswege einschlagen, innovative lokale Vermarktungskonzepte entwickeln, die bestehenden Strukturen weiter ausgestalten, das Portfolio auf ein neues Niveau heben sowie die Relevanz und Entwicklungsmöglichkeiten der noch jungen Senderfamilie gewinnbringend und spürbar steigern", heißt es in einer Mitteilung.

"Der Wechsel vom Begleitmedium Radio zum Fokusmedium Lokalfernsehen war für mich ein bewusster Schritt, um mich weiterzuentwickeln. Ich möchte meine Erfahrung und Expertise in der Medienvermarktung nutzen, um regionales Fernsehen als attraktiven Werbekanal für Kunden und Partner zu etablieren. Wir haben enorm großes Potential. Lokale Relevanz und die emotionale Kraft des Bewegtbilds innovativ zu vermarkten und mich hier einzubringen, das ist eine großartige Aufgabe", sagt Tamara Baur. "Ich bin seit jeher tief mit lokalem Leben und meiner Heimatstadt München verwurzelt. Darum fühle ich mich beruflich im Lokalbereich auch so wohl. Mein Ziel ist es, dass wir künftig bei Werbepartnern und deren Mediaplanung im regionalen Umfeld nicht mehr wegzudenken sind."

Geschäftsführer Horst Rettig sieht mit Tamara Baur eine entscheidende Verstärkung im Team, um die ambitionierten Pläne der Gruppe verwirklichen zu können: "Wir entwickeln Lokalfernsehen auf ein neues, zukunftsfähiges Niveau. Und wir wollen die gesellschaftliche Relevanz mit wirtschaftlichem Erfolg verknüpfen. Tamara Baur ist nicht nur menschlich für uns ein großer Gewinn. Sie wird mit ihrer Expertise, ihrem Elan und ihrem Team, das wir sukzessive erweitern werden, dazu beitragen, dass wir uns stetig weiterentwickeln, neue Wege in der Vermarktung gehen und unsere Innovationskraft unter Beweis stellen."