Dass das ZDF seine Arztserie "Doktor Ballouz" nach vier Staffeln einstellen wird, stand bereits seit geraumer Zeit fest. Nun ist auch klar, wann die letzten Folgen zu sehen sein werden. Die TV-Ausstrahlung erfolgt nach Angaben des ZDF ab dem 9. Oktober jeweils donnerstags um 20:15 Uhr in Doppelfolgen. Alle acht neuen Episoden der Produktion von X Filme Creative Pool stehen zudem bereits ab dem 25. September zum Streamen bereit.

Merab Ninidze verkörpert erneut den ungewöhnlichen Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark. Dr. Ballouz ahnt nichts Gutes, als die Klinik eine neue ärztliche Direktorin bekommt. Tatsächlich hat Dr. Angela Saad (Victoria Mayer) die Aufgabe, das Krankenhaus zu sanieren – oder zu schließen. Dabei scheut sie nicht vor großen Veränderungen zurück, in deren Mittelpunkt schon bald Ballouz selbst steht, der mit seinen Kollegen Dr. Barbara Forster (Julia Richter) und Dr. Mark Schilling (Daniel Fritz) um den Chefarztposten ringt.

In weiteren Rollen sind unter anderem Haley Louise Jones, Vincent Krüger, Caroline Scholze und Helene Grass in der ZDF-Serie zu sehen. Dass es sich um die letzte Staffel handelt, hängt indes vor allem an den Quoten. Hatte die erste Staffel 2021 im Schnitt noch über 4,8 Millionen Menschen im klassischen TV erreicht, so waren es bei der dritten Staffel nur noch wenig mehr als drei Millionen.

Neben "Doktor Ballouz" hat das ZDF nun auch Sendetermine weiterer Serien-Staffeln bekanntgegeben. So melden sich "Die Rosenheim-Cops" ab dem 7. Oktober dienstags um 19:25 Uhr zurück - zu sehen gibt es dann die 25. Staffel des Dauerbrenners. Und auch "SOKO Leipzig" geht in die 25. Staffel: Hier geht's bereits am 3. Oktober bis ins Frühjahr hinein weiter. Die Ausstrahlung erfolgt wie gehabt freitags um 21:15 Uhr.