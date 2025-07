am 29.07.2025 - 10:37 Uhr

Die ARD hat für den Herbst eine neue Comedyshow mit Torsten Sträter angekündigt. "Sträters Problemzonen", so der Titel, ist ab dem 2. Oktober donnerstags um 23:35 Uhr im Ersten zu sehen, steht aber jeweils schon ab 20:15 Uhr in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Geplant ist darüber hinaus eine Ausstrahlung im WDR Fernsehen: Dort sollen die "Problemzonen" ab dem 20. Oktober immer montags um 22:15 Uhr zum Thema gemacht werden.

Geplant sind zunächst drei Folgen, deren Produktion i&u TV verantwortet. Inhaltlich soll sich Torsten Sträter "mit gewohnt trockenem Humor" den Dingen widmen, "für die sich sonst keiner zuständig fühlt: alltägliche Absurditäten, kleine Krisen, große Lebensfragen", so der WDR über das Format. Auch Gäste hat der Sender bereits angekündigt: Mit dabei sind etwa Martina Hill, Olaf Schubert, Katrin Bauerfeind und Siegfried & Joy.

"Torsten Sträter ist ein Meister der feinen Beobachtung und der virtuosen Sprache", lobt Karin Kuhn, Leiterin des WDR-Programmbereichs Unterhaltung, Familie und Kinder. "'Sträters Problemzonen' ist eine unglaublich lustige Show, in der sich jeder wiederfindet und am Ende ein gutes Stück leichter fühlt. Wir freuen uns, dass wir seit vielen Jahren mit Torsten zusammenarbeiten und auch diese neue Sendung gemeinsam an den Start gebracht haben."

Sträter selbst sagt über seine neue Show: "Ich werde nicht rasten noch ruhen, um mit meinem komplett übermotivierten Team Ihr Leben da draußen wieder geschmeidig und ruckelfrei zu machen und jede Unwucht aus Ihrem Dasein zu schmirgeln, denn Probleme sind ja auch keine Lösung. Schon Denzel Washington sagte: Es sind die kleinen Dinge. Also zählen Sie auf uns. Zum Beispiel bis drei."