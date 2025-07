An Schlagzeilen um Jimi Blue Ochsenknecht mangelte es - bedingt durch seine zwischenzeitliche Inhaftierung - in den zurückliegenden Wochen ganz sicher nicht. Dazu kommt, dass der Schauspieler und Musiker Teil des Casts der neuen Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" ist, in der er auch bereits ganz offen über seinen Umgang mit Geld sprach.

Und ein weiteres Reality-Format mit Ochsenknecht steht bereits in den Startlöchern, denn wie bereits seit einigen Monaten bekannt ist, soll er auch die fünfte Staffel von "Are You The One? - Realitystars in Love" aufmischen (DWDL.de berichtete). Nun ist auch klar, wann es damit losgehen wird: Der Streamingdienst RTL+ beginnt am Mittwoch, den 13. August mit der Ausstrahlung. Geplant sind gleich 21 neue Folgen, an die sich auch noch eine Reunion anschließen wird.

Neben Jimi Blue Ochsenknecht, für den es als "Nachzügler" die erste Teilnahme an einer Dating-Realityshow ist, wirken auch Reality-erfahrene Protagonisten wie Jonny, Xander, Joanna, Sandra Janina, Ariel und Kevin mit. Sie alle eint, dass sie auf ihr "Perfect Match" hoffen, denn nur wenn am Ende alle ihr passendes Gegenstück finden, dürfen sich die Realitystars gemeinsam über eine Gewinnsumme von 200.000 Euro freuen.

Die Moderation von "Are You The One? - Realitystars in Love" übernimmt auch in der fünften Staffel wieder Sophia Thomalla. Die Dosis des Formats wird zugleich deutlich erhöht, denn erst im Frühjahr hatte RTL+ eine normale "Are You The One?"-Staffel gezeigt. Produziert wird die Sendung in beiden Fällen von RTL Studios.