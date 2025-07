Im vergangenen Jahr ist der Fernseh- und Medienpreis Bambi erstmals bei Prime Video zu sehen gewesen. Der Streamingdienst übertrug die Preisverleihung, nachdem sie zuvor einmalig in Sat.1 zu sehen war. In den Jahren vor der Corona-Pandemie übertrug Das Erste regelmäßig die Verleihung. In diesem Jahr herrscht früh Klarheit: Wie Burda jetzt bestätigt hat, wird die Gala am 13. November erneut live bei Prime Video zu sehen sein.

Wenn der Bambi in einigen Monaten in 14 Kategorien in den Bavaria Filmstudios verliehen wird, ist es übrigens bereits die 77. Verleihung des Preises. "Geschichten über großartige Menschen haben die Kraft, die Welt zu verändern, deshalb ist es gerade auch in schwierigen Zeiten wichtig, ihnen Respekt zu zollen. Bambi würdigt als journalistisches Ereignis Persönlichkeiten, die uns Mut machen, die Hoffnung schenken und unserer Gesellschaft wichtige Impulse auf dem Weg in die Zukunft geben", sagt Philipp Welte, Burda-Vorstandsmitglied.

Burda erwartet zur Veranstaltung rund 1.000 Gäste aus Kultur, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. "Nach der erfolgreichen ersten Bambi Live-Übertragung im vergangenen Jahr freuen wir uns sehr, das prestigeträchtige Medienevent auch in diesem Jahr wieder live bei Prime Video zeigen zu können", sagt Christoph Schneider, Country Director Prime Video Deutschland. "Bambi steht seit jeher für herausragende Unterhaltung und ist damit eine perfekte Ergänzung zu unserem vielfältigen Programmangebot."